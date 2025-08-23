leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los expertos ya cifran en más de 97.000 las hectáreas quemadas en León
Héctor González (I), junto a Álvaro de los Santos y Álvaro Pardo, componentes del equipo español.

Bronce mundial para el berciano Héctor González

El arquero ponferradino sube al podio en el Mundial júnior de Canadá en la prueba por equipos y se queda a las puertas de los octavos de final en la competición individual

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:11

El berciano Héctor González se ha colgado la medalla de bronce en los Campeonatos del Mundo júnior de tiro con arco en la modalidad por equipos además de acabar entre los 20 mejores a nivel individual.

Esta cita tuvo lugar en la ciudad canadiense de Winnipeg done una huelga de la compañía aérea obligó a realizar un viaje de más de 30 horas a la expedición española que, sin embargo, pudo llegar al punto de destino y competir con garantías.

El berciano comenzó con buen pie, logrando un puesto 25 en el round clasificatorio que, junto a los puntos de Álvaro Pardo y Álvaro de los Santos, componentes de equipo español, les colocaba en cuartos de final de forma directa a nivel de equipos.

Vencieron a Italia en cuartos, pero cayeron ante Alemania en semifinales, por lo que se jugarían el bronce ante una potencia como Corea del Sur. Con un ajustado 226-222, lograron el bronce y subieron al podio en esta cita mundialista.

En el plano individual, González superó al portugués David Hryhoryev en la primera ronda, pero cayó en dieciseisavos de final ante el israelí Shamai Yamrom en un ajustado duelo (143-145) que dejó al ponferradino en el puesto 17.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Destrozan una obra de arte en La Bañeza dedicada a los dos voluntarios fallecidos en los incendios
  2. 2 Mapa y listado de los 148 pueblos de León afectados por los incendios
  3. 3 El remoto punto de León que vive a tres grados bajo cero en pleno mes de agosto
  4. 4 Un investigado de 59 años por su presunta implicación en el incendio forestal en Villamol
  5. 5 Investigado un hombre de 57 años por su implicación en el incendio de Valduvieco
  6. 6 León «avanza» en la lucha contra incendios: 14 pueblos evacuados y 11 confinados
  7. 7 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  8. 8 Pedro Sánchez pide a alcaldes y vecinos colaboración para calcular «la dimensión económica de la catástrofe»
  9. 9 «Sé lo que es ver tu pueblo devastado»: el Excel gratuito que ayudó en la Dana llega a León
  10. 10 «No poder salir del parking ha sido un rollo» por las obras de la plaza Mayor de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Bronce mundial para el berciano Héctor González

Bronce mundial para el berciano Héctor González