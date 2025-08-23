Bronce mundial para el berciano Héctor González El arquero ponferradino sube al podio en el Mundial júnior de Canadá en la prueba por equipos y se queda a las puertas de los octavos de final en la competición individual

Leonoticias León Sábado, 23 de agosto 2025, 13:11 Comenta Compartir

El berciano Héctor González se ha colgado la medalla de bronce en los Campeonatos del Mundo júnior de tiro con arco en la modalidad por equipos además de acabar entre los 20 mejores a nivel individual.

Esta cita tuvo lugar en la ciudad canadiense de Winnipeg done una huelga de la compañía aérea obligó a realizar un viaje de más de 30 horas a la expedición española que, sin embargo, pudo llegar al punto de destino y competir con garantías.

El berciano comenzó con buen pie, logrando un puesto 25 en el round clasificatorio que, junto a los puntos de Álvaro Pardo y Álvaro de los Santos, componentes de equipo español, les colocaba en cuartos de final de forma directa a nivel de equipos.

Vencieron a Italia en cuartos, pero cayeron ante Alemania en semifinales, por lo que se jugarían el bronce ante una potencia como Corea del Sur. Con un ajustado 226-222, lograron el bronce y subieron al podio en esta cita mundialista.

En el plano individual, González superó al portugués David Hryhoryev en la primera ronda, pero cayó en dieciseisavos de final ante el israelí Shamai Yamrom en un ajustado duelo (143-145) que dejó al ponferradino en el puesto 17.

Temas

Tiro con arco