Asenjo: «En Berlín disfrutaré cada lanzamiento y me olvidaré de las lesiones» Sabina Asenjo, en el Campeonato de España de Atletismo de Getafe. / EFE La lanzadora berciana llega al Europeo sin ninguna pretensión y lanza un mensaje acerca del gran momento del atletismo berciano: «haciendo las cosas mal, salen grandes atletas; imaginaros lo que pasaría si se hacen las cosas bien» DANI GONZÁLEZ León Martes, 7 agosto 2018, 14:40

Ya está curtida en cuatro Europeos, dos Mundiales y unos Juegos Olímpicos. Pero cada una de estas citas es especial. Esta lo es incluso más para Sabina Asenjo (Lillo de Bierzo, 3/8/1986), que acude al Campeonato de Europa de Berlín después de un verano complicado, con una lesión en el cuello que le ha torturado, sin dejarla competir, entrenar ni hacer vida normal.

Después de mucho sacrificio y esfuerzo, llega lista para la batalla. No está en las condiciones que querría, pero tiene un reto: disfrutar lanzando y no ponerse ninguna meta. Con esta mentalidad afronta el Europeo de Berlín, en el que Asenjo busca sentirse feliz.

- ¿Cómo llegas a este Europeo?

Ha costado llegar, pero aquí estoy (risas). Ha sido un año complicado y este último mes muy duro. No he podido entrenar con normalidad, sufría dolores constantemente y me impedía, incluso, hacer vida normal. Tuve una ligera mejoría de cara al Campeonato de España de Getafe y pude participar. En las últimas semanas he mejorado bastante y estoy motivada de cara al Europeo, donde voy a intentar a hacer un buen papel.

- Tienes experiencia en cuatro Europeos, varios Mundiales e incluso unos Juegos Olímpicos, ¿qué hay de diferente en esta ocasión?

Lo primero es la edad, ya soy una veterana (risas). Lo diferente es la situación, no llego en una condición idónea. Cuando mejor forma tenía que tener, me lesioné. Ahora llego con la duda de saber cómo voy a estar en Berlín, en la competición. Me centraré en competir y en olvidarme de las lesiones. Lo más importante será la calificación, sabiendo que es difícil estar en la final.

- ¿Con qué aspiración llegas a Berlín?

Habitualmente voy a las competiciones sin marcarme un objetivo. Otros años tenía la presión de tener que llegar a la final, pero en esta ocasión me he propuesto disfrutar, saborear cada lanzamiento y tratar de mejorar en cada intento. He hecho todo lo que he podido por llegar bien y, si al final puedo llegar a la final, sería el colofón perfecto a una temporada muy dura en la que me ha costado mucho llegar hasta donde lo he hecho.

- ¿Es positivo competir sin esa presión y salir a disfrutar, como vas a hacer?

Depende, porque tengo casos en los que la presión me ha venido bien y otros en los que no. La presión es importante, pero sin sobrepasarla. Voy sin la idea de tener que estar lanzando en los 60 metros, sin pensar en que las cosas van a salir mal.

¿Cuándo compite Sabina Asenjo? CALIFICACIÓN Jueves 9 de agosto. 9:30 horas (Grupo A), 11:00 horas (Grupo B) fINAL Sábado 11 de agosto. 20:20 horas.

- Estuviste a inicio de año entrenando en Nueva Zelanda, ¿qué te ha aportado?

Es la segunda vez que voy porque mi marido vive allí. Es un país perfecto para lo que estaba buscando y donde hay una vida diferente, más tranquila. Allí viven sin prisa y creo que es como debería de ser. Es muy duro estar tan lejos de tu marida, más aún en un año difícil como este.

- Volviendo al Europeo, habrá tres bercianos en Berlin. ¿Qué supone esto para vosotros?

Es una pasada. Pese a las dificultades, que se demuestran en que ninguno de los tres entrenamos allí, sale gente buena, como ha habido siempre en El Bierzo. Se hacen las cosas mal y aún así salen grandes atletas, imagínate si se hacen las cosas bien. Con un poco de ayuda saldrían muchos más grandes valores. Todos tenemos que poner un granito de arena, especialmente la clase política, la que tiene las herramientas para ello.

- ¿Cómo ves a Nuria Lugueros y a Saúl Ordóñez?

Confío mucho en los dos. Saúl (Ordóñez) vale muchísimo, es un orgullo para El Bierzo. Vive un estado de forma espectacular y en apenas un año ha hecho todo lo que debía hacer, o incluso más. Una medalla en el Mundial bajo techo y el récord de España son dos logros tremendos. Creo que este va a ser su Europeo, pero es muy joven y nos va a dar muchísimas alegrías. Nuria (Lugueros) es muy buena, seguro que lo va a hacer genial, porque ha completado una temporada sensacional.

- Vemos mucha gente joven en la selección y en pruebas con poca tradición en España. ¿Vivimos un cambio generacional?

Desde Río se ha producido un cambio y la velocidad, la jabalina o el triple salto han sacado a la luz grandes atletas. Hay gente joven y buena, que ya está en la élite mundial. Ahora hay que cuidarles, apoyarles mucho y disfrutarlos, porque creo que vamos a vivir una buena época.