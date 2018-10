FEF Reunión de técnicos... pero el ausente Lopetegui acaparó comentarios Unai Emery, Gregorio Manzano, Mauricio Pocchetino y Luis García, en Las Rozas. / EFE «Julen tiene suficiente experiencia para encontrar el camino; el gol llegará», apuntó Emery sobre la sequía madridista RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Las Rozas (Madrid) Lunes, 8 octubre 2018, 21:28

En 'Rebeca', de Alfred Hitchcock (1940), o 'El Hotel del Millón de dólares' (2000), más tardía y dirigida por Wim Wenders, todos hablan de un persona que no sale en la película. El lunes, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, se vivió una situación muy similar. Y es que pese a que más de 600 entrenadores de élite se dieron cita en las instalaciones federativas, para el III Curso de Formación Continua Licencia UEFA, los medios de comunicación parecían más pendientes de Julen Lopetegui, actual técnico del Real Madrid y que participó en la segunda edición cuando era seleccionador pero ahora no necesitaba por un curso que hizo la temporada pasada y le convalidó, que en los demás presentes. Al menos las preguntas iban encaminadas hacia la crisis del Real Madrid, la sequía anotadora de los blancos, la ausencia de Cristiano Ronaldo o la igualdad en la tabla clasificatoria por los pinchazos de madridistas y barcelonistas.

Todos ellos dieron la cara por su colega, aunque en la mayoría de los casos intentaron regatear el tema como pudieron. Unai Emery, ahora en el Arsenal y que tiene una gran relación personal con su colega guipuzcoano, no quiso analizar mucho situaciones ajenas, «son preguntas focalizadas al contexto de cada uno», pero cree que Lopetegui «tiene suficiente experiencia para encontrar el camino».

«No podemos contestar por Julen pero yo en esas circunstancias intento tener paciencia. Los goles llegarán» UNAI EMERY

El Real Madrid «tiene que encontrar un equilibrio sin Cristiano Ronaldo porque era muy importante y necesita aún tiempo para adaptarse. Potencial lo tiene en su plantilla y Lopetegui experiencia para encontrar el camino», explicó antes de recomendar «paciencia» al técnico por esos cuatro convencido de que pronto el equipo de Lopetegui recuperará la pegada perdida. «No podemos contestar por Julen pero yo en esas circunstancias intento tener paciencia. En el mundo del fútbol tenerla está en menor valor. Los goles llegarán», afirmó antes de vaticinar que «la lógica hará que Barcelona y Real Madrid vayan cogiendo la pauta de liderazgo», aunque no ocultó su deseo de que la Liga la gane el Sevilla, su exequipo.

La ausencia de Cristiano

Por su parte Guti, ahora segundo técnico en el Besiktas, defendió al técnico blanco. «Por supuesto que hay que tener paciencia con él, es un gran entrenador que lo ha demostrado en la selección española y lo va a demostrar en el Real Madrid», dijo antes de pero afirmar que está preparado para entrenar a un primer equipo. «Ojalá, eso es lo que quiero. Si di el paso de irme de la cantera del Real Madrid para irme a Turquía es para eso, seguir evolucionando y poder coger un equipo lo antes posible. No hay que tener prisa, estoy contento con la situación en la que estoy. En el fútbol nunca se sabe, no voy a decir que me voy a quedar, pero mi prioridad ahora es estar allí».

«Lopetegui es un gran entrenador que lo ha demostrado en la selección española y lo va a demostrar en el Real Madrid» GUTI

Guti dijo no estar muy al día de la situación Del Real Madrid ya que está centrado en el Besiktas.«La verdad que no lo sigo mucho porque coincidimos en horarios, viajes... con mi equipo. Ya veo que las cosas no van bien»

Luis García tampoco quiso mojarse y lo justificó en que ha visto pocos partidos por el cambio horario ya que solo los duelos de las 12, 13 o 16 le permiten verlo en suelo asiático. «Al Madrid, Barcelona y Atlético les he visto poco. Alguno del Levante pero desde China se puede ver poco. No puedo», lamentó.

«El Real Madrid ha dejado ir a un jugador que ha marcado una época» MANZANO

Mauricio Pochettino, consciente de que estuvo el número 1 en la lista de Florentino Pérez el pasado verano evitó analizar la situación del club blanco. «Desde la distancia es difícil dar una opinión correcta».

Gregorio Manzano, que entrenó a Lopetegui en el Rayo, fue el único que quiso incidir un poco en la situación «Estamos en la jornada ocho. Para hacer un análisis de esta jornada, difícil, porque venimos de jugar un Mundial. No sé si será valorada en los equipos de gran nivel en cuanto al rendimiento de sus figuras. El Real Madrid ha dejado ir a un jugador que ha marcado una época. Con el control de presupuesto y los ingresos televisivos, los equipos han ido encontrando una economía que han podido comprar futbolistas de mayor nivel. Al final, las mejores plantillas de LaLiga luchan por los títulos... Tal vez no tengamos jugadores que hagan 50 goles o tengamos ligas de 100 puntos. En España hemos vivido el siglo de oro del fútbol al tener a dos grandes jugadores como Cristiano y Messi. Todo volverá a su origen».

«Desde la distancia es difícil dar una opinión correcta» pochettino

Unai Emery sabe que este nuevo Madrid sin Ronaldo necesita tiempo: «Lopetegui tiene que encontrar un equilibrio con Cristiano. Ya ha demostrado durante su carrera que es capaz de encontrar ese equilibrio».

Ganar a través de la posesión

El citado Emery, Mauricio Pochettino, Luis García y Gregorio Manzano analizaron antes de su charla con los tecnico ante los medios de comunicación el estilo con el que Francia salió vencedora del Mundial y la salud de La Roja, cuyos triunfos a través del toque dio prestigio a todos los entrenadores españoles: «Tendríamos que no olvidar que, en la historia reciente del fútbol, España ha marcado un hecho que ninguna otra selección ha logrado. Lo que ha sucedido en Rusia nadie lo quería, pero no tenemos la obligación de ganar otro Mundial, como parece. Hemos ganado Eurocopa-Mundial-Eurocopa. No siempre será así. Esto es un juego y nos olvidamos de ello. Con sus ventajas e inconveniente».

«Lopetegui ha demostrado durante su carrera que es capaz de encontrar ese equilibrio» emery

El rival «también juega y te puedes quedar en el camino. Quiero que los periodistas os pongáis en nuestro lugar. En las horas que dedicamos los entrenadores para que salga bien, pero no siempre sale. Si no sale bien no hay que cambiar todo. La transición se debe hacer sin perder el espíritu. Como se está haciendo. Se ha cambiado algún matiz y jugador, pero nos está yendo bien. No hay que buscar revoluciones como en Argentina. He vuelto a mis orígenes en China. En el fútbol hay que hacerlo fácil. España está en buenas manos, hay una buena generación y daremos guerra en el próximo Europeo y Mundial», vaticinó.

España exportó el modelo

Por su parte, Luis García considera que «España marcó una época con Del Bosque. Yo estuve en los Emiratos y nos relacionan con ese estilo. Lo intentamos aplicar, pero depende de los jugadores que tengas. Yo tenía un gran portero en Emiratos, pero no era bueno con los pies así que no podíamos jugar con ese estilo con el portero. Tienes que utilizar lo que tengas en cada momento. Todo vale, nuestra cultura nos identifica más con la pelota pero todo vale. Disfruto tanto con un gol después de cuarenta pases que tras un contragolpe. En China, mi presidente me preguntaba que por qué jugábamos tan al ataque. En ese momento era lo que necesitábamos».

Este martes, en la segunda jornada que se desarrollará en horario de mañana, el III Curso Formación Continúa Licencia UEFA comenzará con una ponencia del responsable de implantación del Proyecto VAR en España, Carlos Clos Gómez; a la que seguirán las intervenciones, entre otros, del seleccionador de la Absoluta Femenina, Jorge Vilda; y de José Antonio Martín 'Petón'; y una mesa redonda sobre el presente y el futuro del fútbol femenino.