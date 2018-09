Selección Elche, lugar especial para De Gea y Saúl Saúl celebra el gol ante Inglaterra. / Afp El centrocampista es natural de la localidad ilicitana, mientras que el portero es abonado del club franjiverde RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Elche Lunes, 10 septiembre 2018, 10:08

España está en Elche desde primera hora de este domingo, ya que aterrizó de madrugada tras dejar Londres justo después de la victoria en Wembley. Tras un entrenamiento de recuperación para los titulares, el equipo ya prepara la visita de Croacia, recluida en el Pinatar Arena de Murcia. Este lunes España completará un entrenamiento abierto al público a las 18:45 horas en el Martínez Valero, lugar del escenario de la segunda jornada de la Liga de Naciones que comenzó con buen pie gracias, en buena parte, a dos hombres: Saúl, autor del 1-1, y De Gea, decisivo con varias intervenciones. Ahora ambos vivirán un partido especial en Elche. Para el meta es la ciudad en la que ha pasado tantos veranos y el estadio del club franjiverde del que es abonado y al que acudió incluso la pasada campaña. Su padre José, natural de Redován, le influyó en esa pasión por el club en el que jugó y la ciudad. Es habitual ver a la familia De Gea Quintana por Santa Pola.

Tienen una gran relación con la familia Ñíguez-Esclápez, trufada de futbolistas profesionales, y con los que se les pudo ver este verano en Krasnodar, cuando ambos jugadores estaban concentrados con la selección para el Mundial. «Elche será muy especial. En mi tierra, con la absoluta, es aún más grande», afirma Saúl. El padre, Boria, delantero ilicitano en los 80, inculcó la pasión por el fútbol a sus tres hijos: Aaron, Jonny y Saúl, que fue canterano del Elche hasta infantiles y lleva tatuado el escudo, mezclado con el del Atlético. «Tengo una Dama de Elche porque yo soy de Elche. Una iglesia, porque es donde yo vivía, donde bajaba a jugar al fútbol, donde he hecho la comunión, donde me he criado. Hay una palmera de Elche. al final es casi todo de Elche. Hay un escudo del Atlético de Madrid y un escudo del Elche por los valores que transmiten».

Saúl marcó en Wembley, tras su ostracismo en Rusia, su primer gol con la absoluta. «Personalmente tengo que aprovechar los minutos que me dé el míster. Vengo trabajando mucho tiempo en la selección y en mi equipo para eso», explicó en el coliseo inglés. «Fue una noche perfecta. El equipo logró el objetivo y se vio una buena España. En la primera parte dominamos y en la segunda supimos sufrir como equipo. Hemos estado unidos y juntos y eso es bueno para el futuro», destacó el rojiblanco.

David De Gea, en Wembley. / Efe

Saúl admitió haber recibido muchos mensajes de felicitación por su actuación ante Inglaterra, pero valoró especialmente «los de los familiares y amigos, que son los que siempre están a mi lado en los malos momentos». El lunes no quiso opinar sobre su nula participación en el Mundial y se limitó a señalar que «no es el momento de hablar del pasado». «Es verdad que le di muchas vueltas durante el verano, pero el pasado ya no importa», zanjó.