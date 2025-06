De la Fuente: «Si sigue así Lamine Yamal va a ser una leyenda»

José Manuel Andrés Madrid Miércoles, 4 de junio 2025, 21:36 Comenta Compartir

No hay competiciones menores para Luis de la Fuente. El seleccionador español afronta la 'final four' de la Liga de Naciones como si se tratase de un Mundial o una Eurocopa y apela al atractivo cartel de la competición para defender esta tesis. «Creo que hay que ser justo con esta competición, hay que constatar una realidad, ya que somos los 16 mejores equipos de Europa intentando ser campeones. No está mal recordarlo», defendió justo antes de afrontar la exigente semifinal ante Francia.

«Pese a las bajas, Francia tiene una relación de futbolistas espectaculares y no creo que nadie esté en el derecho de echar en falta a un futbolista concreto porque tenemos la opción de seleccionar a otros que también hacen méritos y merecen oportunidades», elogió a su rival, al que ya derrotó a las puertas de la final en la Eurocopa.

«En esta 'final four' estamos tres campeones del mundo y una campeona de Europa. Son auténticas finales, es muy difícil y para mí lo de ser favorito no tiene mayor importancia. Es un tópico, pero al final son partidos que van a determinar pequeños detalles», profundizó al ser preguntado por el estado de forma de España, que la sitúa como candidata a todo.

En Stuttgart, La Roja vivió una noche inolvidable al eliminar a la anfitriona Alemania en su Eurocopa, con una posible mano de Cucurella que la selección germana reclamó como penalti. En este sentido, De la Fuente huyó de la polémica y puso en valor el buen recuerdo de aquel partido y del torneo al completo. «Yo respeto todas las decisiones arbitrales. Nos trae un maravilloso recuerdo este estadio y queremos disfrutarlo. Lo que vivimos en Alemania durante aquellos 45 días fue maravilloso y sentimos el respeto del aficionado alemán», valoró el riojano.

El Balón de Oro

El seleccionador español cuenta ahora mismo con el recurso de Lamine Yamal, uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo, si no el que más. «Lamine Yamal tiene un trayectoria impresionante pero es nuestra responsabilidad cuidarlo. Si sigue con esta progresión va a ser una leyenda del fútbol porque lo tiene todo».

Por ello, defendió la candidatura del extremo azulgrana al Balón de Oro, sin dejar de lado a otros de sus futbolistas más destacados. «Si me pones el nombre de Lamine Yamal para ganar el Balón de Oro yo voto a Lamine Yamal, pero también con Fabián Ruiz o con Pedri. Yo apoyo a todos los futbolistas españoles», zanjó.

«No me gusta la palabra revancha. Este es un torneo diferente y es una nueva semifinal con la oportunidad de llegar a la final. No niego que fueran superiores en algunos aspectos, pero tampoco creo que hubiera mucha diferencia, estuvo muy reñido», valoró por su parte Didier Deschamps, el seleccionador francés.