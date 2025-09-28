Osasuna Promesas 0-0 Deportiva, en directo
El conjunto de Fernando Estévez afronta el duelo en Tajonar con la necesidad de sumar para poder levantar la cabeza tras las tres derrotas consumadas
Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:30
16:47
Acaba la primera mitad
45+1' Acaba la primera mitad en Tajonar con empate a cero. La Deportiva fue mejor y tuvo las mejores ocasiones, pero no ha conseguido mover el marcador. Todo por decidir.
16:46
45' Disparo de Cortés que se vuelve a ir muy alto
16:46
45' Se añade un minuto
16:45
44' Disparo de Jon García que se marcha por poco de la escuadra de Prieto
16:44
43' Disparo flojo de Cortés a las manos de Stamatakis
16:44
42' Pedía la segunda amarilla de Raúl Chasco la Deportiva tras una nueva acción sobre Keita
16:40
39' Nuevo disparo de Benito que vuelve a parar Stamatakis
16:37
36' Centro de Andoni que prolonga Keita y acaba atrapando el portero de Osasuna Promesas
16:36
35' Centro de Jon García que despeja bien Undabarrena
16:33
32' Ha bajado el ritmo ahora del partido, sin apenas ocasiones en los últimos minutos
16:31
29' Se equivocó la zaga de Osasuna, pero llegó al balón Stamatakis para desbaratar la opción visitante
16:28
27' Lo intentó la Deportiva al contragolpe, pero el balón no alcanzó a Sergio Benito
16:28
27' Centro de Chasco que atrapa Prieto
16:26
25' Disparo mordido de Cortés que atrapa Stamatakis
16:25
24' Primera tarjeta del partido. La ve Raúl Chasco tras llevarse por delante a Keita
16:23
22' Centro de Andoni por partida doble que despeja la zaga rojilla
16:22
20' Presiona alto Osasuna Promesas, pero sale bien la Deportiva en estos primeros compases
16:18
17' Disparo de Eneko Aguilar que se marcha alto
16:16
15' ¡Benito! Qué parada de Stamatakis para evitar el primero de la Ponferradina
16:16
14' Mantiene la situación controlada la Deportiva en estos minutos, consiguiendo hacerse fuerte atrás y probando al meta navarro
16:13
12' Testarazo de Andújar que se marcha alto
16:12
11' Nuevo remate de Cortés que despeja Stamatakis a córner. Buena acción del delantero blanquiazul
16:10
9' Respuesta ahora de Yoldi tras un buen contragolpe de Osasuna que atrapa bien Prieto
16:09
8' Remate de Cortés que para Stamatakis
16:08
6' Buena acción defensiva de Undabarrena para evitar la irrupción local por el costado zurdo
16:05
4' Sergio Benito aparece como principal referencia ofensiva de los bercianos, con José Luis Cortés algo más retrasado, aunque formando ambos una pareja a la hora de presionar la salida de balón navarra
16:03
2' Remate de cabeza de Andoni López que se va fuera
16:03
2' Sale valiente la Deportiva, que busca instalarse en campo rival
16:01
Inicio del duelo
1' ¡Arranca el partido! Primer balón para la Ponferradina
15:58
¡Saltan los jugadores al terreno de juego de Tajonar! A punto de comenzar el choque
15:53
Alineación de Osasuna Promesas
Y este es el once con el que saltarán los locales: Stamatakis; Arguibide, Mikel Serrano, Alex Jiménez, Raúl Chasco; Jon García, Auria, Echegoyen, Yoldi; Dani González, Pedroarena
15:50
Once de la Deportiva
¡Este es el once elegido por fernando Estévez en busca del triunfo!: Prieto; Diego Moreno, Andújar, Undabarrena, Andoni López; San Emeterio, Eneko Aguilar; Keita, Xemi, Cortés; Sergio Benito
15:46
Por otro lado, Osasuna Promesas afronta este partido sin saber lo que es perder aún en su feudo, Tajonar, donde suma una victoria y un empate. En total, solo ha cuajado una derrota, lo que invita a pensar en la dificultad que tendrá este duelo para una Deportiva necesitada.
15:44
De cara a este encuentro, el conjunto berciano contará con las bajas de Vasco Sousa y Esquerdo por lesión.
15:40
Sin embargo, la situación hasta el momento es preocupante, sobre todo a la hora de mirar la tabla clasificatoria, donde la Deportiva aparece marcando los puestos de descenso a Segunda RFEF.
15:37
Ante esta situación, Fernando Estévez reconoce que todo pasa por «aceptar la situación» como fórmula para poder empezar a crecer como equipo y no descolgarse de su lucha particular por estar entre los candidatos al ascenso.
15:34
Llega la Deportiva al duelo en su primera 'crisis' del nuevo proyecto con Fernando Estévez a los mandos. Tras la primera victoria ante el real Avilés, suman ya tres derrotas consecutivas que han encendido las alarmas en la afición.
15:30
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a una jornada de fútbol en la provincia de León. De forma previa al duelo entre el Real Valladolid y la Cultural de las 18:30 horas, que también podréis seguir en leonoticias.com, la Deportiva afronta un duelo de necesidades ante Osasuna Promesas en Tajonar.
A partir de las 16:00 horas, síguelo en directo con nosotros.
