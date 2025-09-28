Osasuna Promesas 0-0 Deportiva, en directo

15:30

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a una jornada de fútbol en la provincia de León. De forma previa al duelo entre el Real Valladolid y la Cultural de las 18:30 horas, que también podréis seguir en leonoticias.com, la Deportiva afronta un duelo de necesidades ante Osasuna Promesas en Tajonar.

A partir de las 16:00 horas, síguelo en directo con nosotros.