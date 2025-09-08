El Olímpico sufre un traspié en su estreno

Dani González León Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:15 Comenta Compartir

Este primer fin de semana de septiembre ha supuesto el inicio de la temporada tanto en la Segunda RFEF femenina (también en la masculina con el Atlético Astorga) como en la Tercera RFEF, con resultados dispares para los equipos de la provincia.

Olímpico 0-1 Sporting

No fue el debut soñado para el Olímpico en Segunda RFEF. Las leonesas cayeron en su estreno ante el Sporting por 0-1 con un gol en el tramo final de encuentro donde la gran figura fue la meta del Sporting, la bañezana y exolímpica Alba Fuertes.

El Olímpico fue valiente y tuvo diversas ocasiones para adelantarse, pero perdonó, especialmente en una primera mitad de color azul. Las asturianas equilibraron el partido tras el descanso y aprovecharon su ocasión, fruto de un error defensivo leonés, para que De Diego diera la victoria al Sporting.

Júpiter 0-1 La Virgen

La temporada arrancó en Tercera RFEF con un derbi leonés en el que La Virgen golpeó primero en un duelo provincial igualado y que se resolvió con una jugada aislada en la segunda mitad que, sin embargo, hizo justicia a lo visto sobre el campo.

Hugo Álvarez anotó para los virginianos en un balón suelto que enganchó para superar al meta Javi Palomares y dar los primeros tres puntos a los hombres de Nanín.

Guijuelo 1-0 Atlético Mansillés

El Atlético Mansillés se va de vacío pero con buenas sensaciones de Guijuelo, donde cayó por la mínima ante, quizá, el gran favorito para el ascenso.

Los locales se adelantaron en el minuto 2 de juego, pero los mansilleses no se rindieron. Un penalti que no aprovecharon y diversas ocasiones leonesas pudieron darle el empate a los de Montaña, que se van con mejores sensaciones que resultado.

Almazán 1-1 Atlético Bembibre

El Atlético Bembibre comienza la temporada sumando en un campo siempre complicado como La Arboleda.

Los bercianos tuvieron la primera ocasión en el primer minuto, con un penalti que entre el poste y el meta local sacaron. Valentín adelantó antes del descanso a los rojiblancos, pero el Almazán puso el 1-1 un minuto después.