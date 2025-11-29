leonoticias - Noticias de León y provincia

La Ponferradina en El Toralín. Mario de la Torre
Fútbol | Primera RFEF

Nafti se estrena en El Toralín: Deportiva 1-1 Arenas de Getxo, en directo

El equipo blanquiazul buscará empezar su nueva etapa con una victoria que le permita escalar posiciones en la tabla

Borja Pérez

Borja Pérez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:32

20:34

33' ¡Mula! Le quedó franco el balón para la volea, pero la mandó arriba cuando el portero estaba ya vencido

20:33

33' Será córner tras despejar la zaga arenera

20:33

32' Balón parado para la Ponfe, se dispone a lanzar Mula

20:31

30' Disparo lejano de Diocou que se va fuera

20:29

28' Amarilla para Andújar por falta sobre Zabala

20:26

25' No le ha sentado nada mal verse por debajo a la Ponferradina, que ha crecido bastante desde ese momento

20:23

22' Córner para la Deportiva que despeja la zaga y acaba en falta

20:20

19' Remate arriba ahora del Arenas

20:18

Gol de la Deportiva

18' ¡Reacción inmediata! Goooooooool de Xemi para poner las tablas (1-1)

20:18

17' Se reanuda el juego

20:17

16' El árbitro le dice a los capitanes que el FVS no funciona

20:16

15' Ojo, el árbitro está hablando con los dos entrenadores porque parece que hay un problema con el FVS

20:15

14' Aprovechó el Arenas la inferioridad de la Deportiva. Ahora entra Mula por el lesionado Borja Valle

20:14

Gol del Arenas

13' Se adelanta el Arenas. Gol de Álvaro Vázquez en la primera internada seria de loz vizcaínos

20:11

10' Se ha roto Borja Valle, que tendrá que ser sustituido. Mal inicio para Mehdi Nafti

20:10

9' Entran las asistencias para atender a Borja Valle, que está sobre el césped

20:10

8' «Directiva, dimisión» suena en El Toralín a causa delenfado por la gestión que se viene haciendo y, sobre todo, la destitución de Estévez

20:07

6' Buena acción de Borja Vázquez que acaba desbaratando la zaga arenera

20:06

5' Primeros minutos de mayor dominio de los visitantes ante una Deportiva que aún no ha conseguido crear peligro

20:05

3' El césped está algo afectado por la lluvia que ha arreciado sobre El Toralín

20:02

1' Primer acercamiento del Arenas que acaba atrapando Ángel Jiménez, que también se ha ganado la titularidad con Nafti

20:01

Inicio del choque

1' ¡Rueda el balón en Ponferrada!

19:58

¡Saltan los protagonistas!

19:54

Once del Arenas Club

Y esta es la alineación de los visitantes: Pena; Sillero, Álvarez, Pablo García, Zabaleta; Hidalgo, Sustatxa, Zabala; Troncho, Álvaro Vázquez, Diocou

19:52

Once de la Deportiva

¡Este es el primer once de Mehdi Nafti con la Deportiva!: Ángel; Andújar, Boris Moltenis, Novoa, Andoni López; Undabarrena, Frimpong; Borja Vázquez, Borja Valle, Xemi; Cortés

19:48

El Arenas de Getxo, por su parte, intentará sobreponerse de su última derrota por un gol a cuatro ante el Tenerife y sumar fuera de casa, donde no ha ganado aún esta temporada y puntuó por primera vez en el último choque ante el Real Avilés Industrial -con empate a cero-.

19:44

El conjunto blanquiazul deberá lidiar con las ausencias de Pau Ferrer y San Emeterio, a los que Nafti espera para el duelo copero del próximo jueves, además de las dudas con Sergio Benito, que «tiene molestias, pero quiere estar»

19:40

El técnico, en la comparecencia previa al choque, reconoció que «debemos empezar a dar una buena imagen ya desde mañana, no quiero que exista miedo al fallo».

Lee sus declaraciones aquí .

19:35

Nueva etapa en la Deportiva. Tras una semana convulsa por la inesperada y polémica destitución de Estévez, Nafti buscará empezar con buen pie ganándose a la afición y sumando una victoria que pueda catapultar a los bercianos en la tabla clasificatoria.

19:30

¡Buenas tardes! Jornada intensa de deporte este sábado en la provincia de León, ¿verdad? Tras los encuentros de la Cultural y del Abanca Ademar, es turno de la Deportiva, que estrena entrenador ante el Arenas de Getxo a partir de las 20:00 horas.

Todos los detalles del partido, en directo en leonoticias.

