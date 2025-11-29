Nafti se estrena en El Toralín: Deportiva 1-1 Arenas de Getxo, en directo
El equipo blanquiazul buscará empezar su nueva etapa con una victoria que le permita escalar posiciones en la tabla
Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:32
20:34
33' ¡Mula! Le quedó franco el balón para la volea, pero la mandó arriba cuando el portero estaba ya vencido
20:33
33' Será córner tras despejar la zaga arenera
20:33
32' Balón parado para la Ponfe, se dispone a lanzar Mula
20:31
30' Disparo lejano de Diocou que se va fuera
20:29
28' Amarilla para Andújar por falta sobre Zabala
20:26
25' No le ha sentado nada mal verse por debajo a la Ponferradina, que ha crecido bastante desde ese momento
20:23
22' Córner para la Deportiva que despeja la zaga y acaba en falta
20:20
19' Remate arriba ahora del Arenas
20:18
Gol de la Deportiva
18' ¡Reacción inmediata! Goooooooool de Xemi para poner las tablas (1-1)
Enlace copiado
20:18
17' Se reanuda el juego
20:17
16' El árbitro le dice a los capitanes que el FVS no funciona
20:16
15' Ojo, el árbitro está hablando con los dos entrenadores porque parece que hay un problema con el FVS
20:15
14' Aprovechó el Arenas la inferioridad de la Deportiva. Ahora entra Mula por el lesionado Borja Valle
20:14
Gol del Arenas
13' Se adelanta el Arenas. Gol de Álvaro Vázquez en la primera internada seria de loz vizcaínos
Enlace copiado
20:11
10' Se ha roto Borja Valle, que tendrá que ser sustituido. Mal inicio para Mehdi Nafti
20:10
9' Entran las asistencias para atender a Borja Valle, que está sobre el césped
20:10
8' «Directiva, dimisión» suena en El Toralín a causa delenfado por la gestión que se viene haciendo y, sobre todo, la destitución de Estévez
20:07
6' Buena acción de Borja Vázquez que acaba desbaratando la zaga arenera
20:06
5' Primeros minutos de mayor dominio de los visitantes ante una Deportiva que aún no ha conseguido crear peligro
20:05
3' El césped está algo afectado por la lluvia que ha arreciado sobre El Toralín
20:02
1' Primer acercamiento del Arenas que acaba atrapando Ángel Jiménez, que también se ha ganado la titularidad con Nafti
20:01
Inicio del choque
1' ¡Rueda el balón en Ponferrada!
Enlace copiado
19:58
¡Saltan los protagonistas!
19:54
Once del Arenas Club
Y esta es la alineación de los visitantes: Pena; Sillero, Álvarez, Pablo García, Zabaleta; Hidalgo, Sustatxa, Zabala; Troncho, Álvaro Vázquez, Diocou
Enlace copiado
19:52
Once de la Deportiva
¡Este es el primer once de Mehdi Nafti con la Deportiva!: Ángel; Andújar, Boris Moltenis, Novoa, Andoni López; Undabarrena, Frimpong; Borja Vázquez, Borja Valle, Xemi; Cortés
Enlace copiado
19:48
El Arenas de Getxo, por su parte, intentará sobreponerse de su última derrota por un gol a cuatro ante el Tenerife y sumar fuera de casa, donde no ha ganado aún esta temporada y puntuó por primera vez en el último choque ante el Real Avilés Industrial -con empate a cero-.
19:44
El conjunto blanquiazul deberá lidiar con las ausencias de Pau Ferrer y San Emeterio, a los que Nafti espera para el duelo copero del próximo jueves, además de las dudas con Sergio Benito, que «tiene molestias, pero quiere estar»
19:40
El técnico, en la comparecencia previa al choque, reconoció que «debemos empezar a dar una buena imagen ya desde mañana, no quiero que exista miedo al fallo».
Lee sus declaraciones aquí .
19:35
Nueva etapa en la Deportiva. Tras una semana convulsa por la inesperada y polémica destitución de Estévez, Nafti buscará empezar con buen pie ganándose a la afición y sumando una victoria que pueda catapultar a los bercianos en la tabla clasificatoria.
19:30
¡Buenas tardes! Jornada intensa de deporte este sábado en la provincia de León, ¿verdad? Tras los encuentros de la Cultural y del Abanca Ademar, es turno de la Deportiva, que estrena entrenador ante el Arenas de Getxo a partir de las 20:00 horas.
Todos los detalles del partido, en directo en leonoticias.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Una pelea en un bar de León termina con un herido por arma blanca
- 2 El restaurante leonés que triunfa con su parrilla en directo abriendo solo tres horas al día
- 3 Desalojan a más de 300 personas en una empresa de León tras detectarse mareos y picores entre varios trabajadores
- 4 Revilla reaviva la llama autonómica en León: «Si Cantabria tuvo razones, León mucha más»
- 5 Detenido un anticuario de León por recibir las antigüedades robadas por las exmonjas de Belorado
- 6 La nieve vuelve a León: activan el plan de alerta ante situaciones meteorológicas extremas
- 7 Atropellan a una abuela que acompañaba a una niña de 9 años al colegio en León
- 8 Un hombre agrede a un miembro de la mesa informativa de Vox en Ponferrada
- 9 El León CF reclama «respeto» tras la suspensión de sus partidos por la agresión de uno de sus entrenadores a un árbitro
- 10 Se armó el Belén en Capuchinos
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad