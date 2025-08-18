leonoticias - Noticias de León y provincia

Juan Padrón. CD Tenerife

Muere Juan Padrón, exvicepresidente de la FEF, a los 89 años

El canario jugó durante once temporadas en el Tenerife y formó parte de importantes comisiones de la UEFA y de la FIFA

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Lunes, 18 de agosto 2025, 16:15

Juan Padrón, histórico dirigente del fútbol canario y de la federación española, donde ocupó durante varios años un lugar destacado, ha fallecido este lunes a los 89 años. Además, fue jugador del Tenerife durante once temporadas, formando parte de la plantilla que logró el primer ascenso a Primera, en 1961.

Nacido en San Cristóbal de La Laguna (1936), Padrón fue vicepresidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) durante varios años en los que ocupó un cargo relevante, siempre de la mano de Ángel María Villar. También llegó a presidir la Federación Tinerfeña de Fútbol (FTF) a lo largo de varios mandatos.

De la mano de Villar, asaltó la FEF en 1984, lo que llevó a Padrón a formar parte de la Comisión de Finanzas de la UEFA y de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA.

Las muestras de pesar de clubes, dirigentes y figuras relevantes del mundo del deporte se han ido sucediendo tras conocerse la noticia. La FEF ha mostrado su pésame a través de una nota oficial en sus medios: «La familia del fútbol español desea transmitir sus más sentidas condolencias por la pérdida de Juan Padrón Morales, histórico futbolista y dirigente de nuestro deporte que ocupó la presidencia de la Federación Canaria de Fútbol y la vicepresidencia de la FEF, además de ejercer como directivo de UEFA y FIFA. Padrón nos ha dejado este lunes en su querida Tenerife a la edad de 89 años. Descanse en paz», señala.

