Thomas Partey, en libertad condicional Reuters

El Villarreal ficha a Thomas Partey pese a estar en libertad condicional

El club groguet se enfrenta a parte de su afición, antepone el interés deportivo y cierra la contratación del centrocampista ghanés, imputado por cinco cargos por violación y otro por agresión sexual

David Hernández

Madrid

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:18

El Villarreal ha tomado una decisión arriesgada y que levanta polémica con la incorporación de Thomas Partey a la plantilla. El futbolista ghanés quedó libre este verano tras no renovar con el Arsenal, supuestamente, por sus problemas judiciales. Fue acusado con cinco cargos por violación y otro por agresión sexual tras ser denunciado por tres mujeres diferentes. El juicio tendrá lugar el próximo 2 de septiembre y hasta la resolución del caso, el jugador se encuentra en libertad condicional después de negar todas las imputaciones. Tendrá que notificar a la policía británica su cambio de domicilio y su salida del país, pero al menos para las primeras jornadas de Liga estará disponible.

Al anunciar su fichaje, el Villarreal insiste en que «respeta como principio fundamental la presunción de inocencia« del futbolista, y añade que se encuentra a la espera de lo que dictamine la justicia. El club confía en que todo saldrá bien y logrará una incorporación de alto calibre. El jugador fue pieza clave en el Arsenal que llegó a semifinales de la Champions la temporada pasada y será un refuerzo de altura, imposible en condiciones normales. No aclara el Villarreal qué sucedería en caso de que el futbolista fuera declarado culpable, pero se da por hecho que el contrato quedaría rescindido.

El jugador, de 32 años recién cumplidos, conoce a la perfección la Liga e incluso llegó a ganarla con el Atlético de Madrid en 2021. También jugó en el Almería y en el Mallorca, por lo que experiencia no le falta, pero habrá que ver si toda la polémica que le rodea le permite jugar al máximo nivel y no sufre problemas de concentración.

De lo que no se va a librar es de las críticas y silbidos en los estadios. El anuncio ha levantado mucho revuelto y una campaña de aficionados del propio Villarreal movilizándose en contra del fichaje. Además, los precedentes de jugadores implicados en procesos judiciales de tinte sexual, como el madridista Raúl Asencio o el exgetafense Mason Greenwood, demuestran que los implicados acusan la animadversión del público en los estadios.

En sus últimos meses de Thomas en el Arsenal, cuándo ya había rumores sobre estos escándalos, los propios aficionados 'gunners' acudían al campo con mensajes en contra de los violadores. En su comunicado, el Villarreal condena cualquier tipo de acto violento en todas sus formas, ya sea de género, discriminación, racismo, xenofobia o conducta que atente contra la dignidad de las personas.

