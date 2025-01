Benzema bien vale una Liga

'Match-ball' en el Alfredo Di Stéfano. El Real Madrid recibe al Villarreal con el objetivo de aprovechar la primera de las dos bolas de campeonato de que disponen los pupilos de Zinedine Zidane. Hacerlo les permitiría cantar el alirón en casa y ... evitar tener que jugarse el título en Butarque frente a un Leganés al que podría irle la vida en la última jornada. Tratarán de impedirlo los visitantes, a los que les falta un punto para sellar su clasificación matemática para la Europa League tras perder el lunes contra la Real Sociedad en el Estadio de La Cerámica y acuden a la capital con ánimo de aguarle la fiesta a sus anfitriones.

Un duelo entre dos de los equipos más en forma del fútbol español posconfinamiento puede terminar de resolver la Liga más larga y extraña de la historia, que no verá la tradicional reunión de los blancos con la diosa Cibeles por motivos sanitarios en caso de que terminen amarrando un trofeo que parece decantado para sus vitrinas pero que llenará de alegría al madridismo independientemente de dónde lo festeje cada cual.

Con ese propósito acude a la cita un equipo que ha hecho del recinto que lleva el nombre de la mayor leyenda de su historia un bastión inexpugnable hasta la fecha en su arrollador avance desde la reactivación de la competición y que puede dar jaque mate al Barcelona logrando el mismo resultado que cosechen a la misma hora los azulgranas frente a Osasuna en el Camp Nou. «Seguramente es el partido más difícil de los últimos que hemos tenido. El Villarreal es un equipo que ha demostrado que sabe jugar y es un rival muy complicado», avisó Zidane, que huye del ruido sobre las celebraciones pese a que la copa estará presente en Valdebebas por si Sergio Ramos tiene oportunidad de levantarla y promete «salir a muerte» contra el 'submarino amarillo'.

Dos empates le bastarían al preparador para alcanzar la meta que fijó como prioritaria antes de que comenzase la temporada, pero el marsellés es ambicioso y quiere un pleno de victorias para rubricar un torneo del que ha sido protagonista estelar, al ser capaz de reconducir a un equipo que vagó desorientado el pasado curso para convertirlo en una máquina fiable partir de la firmeza defensiva y la capacidad para rentabilizar las ocasiones que genera.

Marcelo y James, únicas ausencias

Con Courtois acariciando su tercer Zamora y rozando el récord del club de 19 partidos que permaneció imbatido Paco Buyo en la campaña 1986-1987, Benzema cuestionando la hegemonía de Messi en la tabla de artilleros y un Sergio Ramos descomunal en ambas áreas, ni los continuos problemas físicos de Hazard han sido capaces de alterar el rumbo de Zidane, que ha encontrado respuestas a los desafíos que le planteaban los rivales y las circunstancias para recuperar el esplendor perdido.

Los astros sonríen ahora al francés, que podrá contar con el '7' al remitir las molestias que sólo le permitieron disputar ocho minutos en los cuatro últimos envites. El ex del Chelsea apunta incluso al once para conformar un tridente junto a Benzema que podrían completar Asensio, Isco o Rodrygo. Por detrás todo indica que Zidane apostará por sus tres cromos predilectos en la medular y una retaguardia de hormigón en la que ya encaja como un guante Mendy. Nacho, Mariano y Jovic volvieron a una lista en la que los únicos ausentes son el lesionado Marcelo y James, que se puso la cruz con su petición de no viajar a San Mamés y tiene las maletas listas para salir en verano.

«Ellos pueden celebrar la Liga, pero nosotros la clasificación para Europa. Es difícil, pero vamos a trabajar para lograr el objetivo de forma matemática. Hasta que los números no lo digan, el Madrid no es campeón y nosotros vamos a pelear para lograr una victoria fundamental», advirtió Javi Calleja.

El entrenador madrileño se aplicó también durante el confinamiento y sus futbolistas protagonizaron una reaparición fulgurante que les metió en el vagón europeo tras sumar 16 de los primeros 18 puntos en liza tras la reanudación del campeonato. Pero las derrotas ante el Barça y la Real Sociedad en La Cerámica le obligan a un último esfuerzo para mantener su asiento en la próxima edición de la Liga Europa. Para ello recupera a dos piezas destacadas como Iborra y Gerard Moreno, que se perdieron el encuentro del lunes por sanción, aunque el centrocampista arrastra molestias que podrían dejarle fuera del once en beneficio de Anguissa. En el apartado de ausencias sobresale la de Paco Alcácer, que no ha podido reponerse a tiempo de la lesión muscular que le obligó a retirarse en la primera parte del partido ante el Barça de la trigésimo cuarta jornada.

Alineaciones Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Hazard, Rodrygo y Benzema.

Villarreal: Asenjo, Mario, Pau Torres, Sofian, Quintillà, Anguissa, Moi Gómez, Rubén Peña, Morlanes, Chukwueze y Gerard Moreno.

Árbitro: Hernández Hernández (Colegio canario).

Estadio: Alfredo Di Stéfano.

Hora: 21:00 horas.

TV: Movistar LaLiga.

No falló tampoco ante el Villarreal, de nuevo en o

Con su

Se propuso destronar al Barça y siempre insistió en que tirar la Liga para reinar en Europa, como cuando se coronó ante el Liverpool en Kiev y acabó a 17 puntos del Barça la competición local, no es justificable. Sin hacer ruido, ha persuadido a todos, hasta el punto de que

Real Madrid Courtois, Carvajal (Lucas Vázquez, min. 85), Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos (Isco, min. 85), Modric (Valverde, min. 85) Rodrygo (Asensio, min. 63, Benzema y Hazard (Vinicius, min. 63). 2 - 1 Villarreal Asenjo, Mario, Pau Torres, Sofian, Quintillà, Morlanes (Iborra, min. 63), Anguissa (Trigueros, min. 82), Moi Gómez (Cazorla, min. 63), Rubén Peña (Bruno, min. 46), Chukwueze (Ontiveros, min. 46) y Gerard Moreno. goles: 1-0: min. 29, Benzema. 2-0: min. 76: Benzema, de penalti. 2-1: Iborra, min. 83.

árbitro: Hernández Hernández (Comité Canario): Mostró amarilla a Sofian, Modric, Quintillà, Isco.

incidencias: Partido correspondiente a la 37ª jornada de Liga, disputado, sin público, en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas.

En el primer 'match ball' favorable para cumplir su primer objetivo,

Ante un Villarreal con más músculo que calidad sin Cazorla y Bruno Soriano de inicio, el Madrid se mantuvo fiel a la línea de su nueva normalidad.

Si en los dos primeros cursos completos con el galo en el banquillo este equipo encajó 41 y 44 goles, ahora Courtois solo lleva 22 recibidos y ha dejado su portería a cero en nada menos que 19 partidos. Un registro al más puro estilo del Cholo Simeone, impensable en un Madrid que en los últimos diez años solo había conquistado dos títulos de Liga por culpa de Messi y de sus constantes distracciones.

Muy poco había ocurrido en el Di Stéfano, pero ya daba la sensación de que el Madrid era más que el Villarreal cuando marcó, poco antes de la primera pausa de hidratación. El gol llegó tras una anticipación de Casimiro en la mala salida del equipo amarillo, una incursión dividiendo a los defensores de Modric y una asistencia del croata que Karim, una vez más, aprovechó. Está en racha el francés y le entra todo, incluso bajo las piernas de Asenjo.

Hasta ese tanto del ariete con alma de mediapunta, del tipo que hace mejores a los centrocampistas con sus desmarques y abre huecos a otros delanteros, en el banquillo de 'ZZ' lo que más se había celebrado era el gol de Arnáiz a 'su' Barça. Pero tras unos primeros minutos de dominio sin peligro alguno del 'submarino', el Madrid gobernó. No tanto por el juego como por el control. Al descanso, siete puntos de ventaja sobre el Barça, victoria por la mínima y, lo que quizá más importaba a Zidane, ni un disparo que inquietase al 'Zamora' Courtois.

Trató de reaccionar el Villarreal con los cambios, siempre ofensivos, en la segunda mitad.