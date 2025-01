Zidane no firma dos empates para ser campeón

Zinedine Zidane aludió a la ambición de sus futbolistas como una de las razones principales por las que el Real Madrid acaricia el título de Liga. «Después del confinamiento, cuando volvimos a trabajar, los jugadores, después de quedarse en casa durante tres meses, ... querían hacer cosas grandes. Se veía en el entrenamiento. Entrenaban fenomenal, querían quedarse, hacer muchas más cosas después del entrenamiento, y esto te dice lo que es este equipo», dijo el técnico la previa del duelo ante el Villarreal, primer 'match-ball' de los blancos para reinar por trigésimo cuarta ocasión en el torneo doméstico.

Pese a que a su equipo le bastarían dos puntos para proclamarse campeón, Zidane no firma empatar ante Villarreal y Leganés. «Estamos aquí pensando únicamente en el partido de mañana, en intentar ganar el partido de mañana. Es lo que nos motiva y nos preparamos para eso. Mañana vamos a salir a muerte, como en todos los partidos», dijo el marsellés, que quiere alejarse del ruido que hay alrededor por el posible alirón de los blancos este jueves en el Alfredo Di Stéfano. «Tenemos que enfocar toda nuestra energía en el partido de mañana y nada más», avisó antes de encarar a un «equipo que sabe jugar, que es muy bueno» y que les planteará «uno de los partidos más difíciles» que han tenido desde la reanudación de la competición.

Aseguró Zidane que Hazard, al que su maltrecho tobillo derecho no le ha permitido disputar más que ocho minutos en los cuatro últimos choques, «está mejor». «No se resiente de la molestia que tenía hace unos días, y eso es bueno para nosotros. Lo importante es que esté totalmente bien», dijo del belga.

Reconoció que el humillante 3-7 que le infligió el Atlético en pretemporada hizo daño al Real Madrid, pero destacó la capacidad de sus futbolistas para sobreponerse y cumplir el vaticinio que hizo el técnico entonces, al asegurar que ésta sería una buena temporada para el Real Madrid. «No podemos estar contentos de lo que pasó ahí. Cuando pierdes un partido en el que te meten siete goles, se queda. Pero el día a día es levantarse. Es lo que hicimos. Estamos contentos con lo que estamos haciendo. Pero el día de esa derrota estaba muy molesto, como todos los jugadores», admitió.

Alegría para la afición

Valoró el gran momento que atraviesan Luka Modric y Sergio Ramos a sus 34 años, la misma edad con la que Zidane colgó las botas. «Hay muchas similitudes pero lo más importante es lo que quiere hacer el jugador. Yo dejé el fútbol a los 34, pero Luka quiere seguir. Está haciendo una muy buena temporada. Sabemos el jugador que es y disfrutamos de él, también de Sergio con 34 años», apuntó.

Tuvo también palabras de elogio para Benzema, máximo artillero de los blancos por segunda campaña consecutiva, pese a que nunca figura entre los principales candidatos al Balón de Oro. «Para mí, mis jugadores son los mejores. Hace muchos años que el rendimiento de Karim es muy bueno, pero el Balón de Oro sólo lo gana uno y ahí cada uno puede opinar. Si me preguntas, mis jugadores lo merecen todos».

Se enfadó cuando le preguntaron si lo mejor para el vestuario es que Bale se marchase a final de temporada, vista su poca implicación. «Pensamos en el partido de mañana y Gareth piensa lo mismo. Él es uno de los nuestros. Tú intentas meter cosas entre nosotros pero no vas a poder. Estamos unidos y pensamos lo mismo, él, Gareth, James y todos los que estamos aquí», sostuvo.

Aseguró que no le importa que se hable menos de sus éxitos que de la labor de otros entrenadores como Pep Guardiola o Jürgen Klopp. «Tengo la suerte de estar en este club y de disfrutar cada día. Es lo que me anima a mí y me motiva. El resto que se habla, que no soy bueno, no va a cambiar lo que soy yo», dijo Zidane.

Reconoció que la posibilidad de dar una alegría a la afición blanca en momentos difíciles como los que atraviesan muchos seguidores por la pandemia del coronavirus supone un aliciente adicional. «Hay mucha gente que lo ha pasado y sigue pasándolo muy mal. El fútbol es una manera de olvidar un poco el día a día. Trabajamos para conseguir cosas pensando en nuestra afición, que no puede venir a ver los partidos. Están viendo lo que estamos haciendo y espero que estén orgullosos de toda la plantilla. Hay que seguir hasta el final», completó.

Y explicó por último la forma que tiene de aguantar en un banquillo tan exigente como el de los blancos. «Morir con tus ideas es vivir con ellas. Puede haber comentarios pero yo estoy centrado en lo que hago, disfruto y creo en mi equipo, en las personas que me acompañan para que el trabajo esté bien hecho. Así todo puede pasar, puede haber altos y bajos, pero al final siempre sale el sol aunque haya malos días. Es lo que me hace vivir disfrutando a diario de estar en el Real Madrid y lo pienso seguir disfrutando», terminó.