Raspadori celebra un gol con el Nápoles. Reuters
Mercado

Raspadori, un doble ganador del Scudetto para el Cholo

El delantero italiano, que firma con el Atlético hasta 2030, llega desde el Nápoles por una cifra que podría superar los 25 millones

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:22

Ya es oficial, Giacomo Raspadori se convierte en el séptimo fichaje para esta temporada del Atlético, sumándose a los de Baena, Cardoso, Pubill, Almada, Hancko y su compatriota Ruggeri. El delantero italiano firma por las próximas cinco temporadas, hasta el 2030, tras llegar a un acuerdo con el Nápoles por una cifra que podría superar los 25 millones de euros.

Raspadori, de 25 años, se suma a la renovación de la plantilla que está haciendo el conjunto colchonero en este mercado de fichajes, con jugadores jóvenes de cara al futuro, pero con un rendimiento inmediato. Un delantero atípico, que no destaca por el gol pero sí por su movilidad y buena capacidad combinativa, que puede rodear a Julián Álvarez con una buena calidad para servir balones al argentino.

El italiano es un jugador polivalente, que puede desempeñarse en cualquier posición de la delantera y que cumple la función de revulsivo, como demostró la temporada pasada, donde salió desde el banquillo en 15 de sus 29 participaciones durante la campaña para un total de seis goles y dos asistencias.

Comenzó su carrera en las categorías inferiores del Sassuolo, club en el que recaló en 2009 y con el que debutó en el primer equipo diez años más tarde. En verano de 2022 fichó por el Nápoles, equipo con el cual ganó la Serie A en su primera temporada y la pasada campaña 2024-25, disputando un total de 109 partidos, en los que anotó 18 tantos y repartió 10 pases de gol durante las tres temporadas en las que estuvo.

Raspadori, es internacional absoluto con Italia, con quien debutó a los 21 años en un partido de preparación para la Eurocopa de 2021. Además, fue convocado para la competición, en la que jugó un encuentro y de la que se proclamó campeón. Hasta la fecha ha disputado 40 duelos con la Azzurra, marcando nueve goles y repartiendo seis asistencias.

