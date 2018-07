Real Madrid El once futbolístico de Lopetegui Julen Lopetegui, el día de su presentación como entrenador del Real Madrid. / Juan Medina (Reuters) El nuevo entrenador del Real Madrid tiene una idea muy clara que ha defendido en todos sus equipos y que ahora expondrá en el conjunto blanco JAVIER VARELA Madrid Martes, 17 julio 2018, 00:14

Julen Lopetegui ya ejerce como entrenador del Real Madrid. Este lunes conoció a buena parte de sus nuevos futbolistas, a falta de la incorporación de los mundialistas, y este martes comenzará una pretemporada en la que espera mantener la línea del equipo blanco en los últimos años. El nuevo técnico blanco se pasó toda su carrera viendo el fútbol desde la portería y ahora lo contempla desde el banquillo y, tras una salida dolorosa de la selección española que le privó de participar en el Mundial de Rusia, lo hace con ilusión renovada y con la máxima ambición. «Como entrenador quiero todo. Quiero atacar bien, defender bien y entender el juego para contrarrestar el juego del rival», señala el preparador madridista.

En contacto con los mundialistas Julen Lopetegui no pudo vivir el Mundial en Rusia pero sí lo ha seguido desde su domicilio. Pendiente siempre de España, también tuvo tiempo de fijarse en los que ya son sus nuevos jugadores e incluso estuvo en contacto con varios de ellos a través de mensajes telefónicos. Tras la final de Moscú, Varane y Kovacic confesaron que habían recibido el apoyo de su ya nuevo entrenador de cara al último partido.

Además, Lopetegui tiene claro que no le gusta la palabra «imponer», algo que le ayudará mucho en un vestuario como el del Real Madrid. «No creo en ella, creo más en convencer. La autoridad no se impone, se gana». Sus jugadores ya conocen el librillo que utilizara el técnico vasco en su etapa en el banquillo del Real Madrid, un decálogo en el que el balón, el compromiso y la relación futbolistas-entrenador serán el punto de partida.

1 Su filosofía como entrenador

El nuevo entrenador del Real Madrid tiene claro que como técnico de un equipo quiere todo. «Quiero atacar bien, defender bien y entender el juego para contrarrestar el juego del rival. No creo en los entrenadores que se estancan en una manera de jugar en concreto», ha defendido siempre. Una filosofía que casa perfectamente con lo que se ha vivido en el Real Madrid de la mano de Zinedine Zidane y que ha llevado al equipo blanco a conquistar tres Champions League consecutivas. «Quiero llevar la iniciativa, quiero tener la pelota, jugar bien. porque creo que eso me ayuda a jugar. Cuando no la tengo queremos defender bien, ser efectivos y precisos en esa defensa de la no posesión».

2 En constante aprendizaje

El técnico vasco tiene claro que llegar al Real Madrid no le impedirá seguir creciendo y aprendiendo porque un entrenador está en «permanente aprendizaje». «Se aprende de todos los entrenadores. Incluso si ves un entrenamiento de chavales, algunas cosas sacas», señala en clara alusión a la cantera del equipo que tan bien conoce y en la que estuvo trabajando.

3 Compromiso

Lopetegui es un defensor del compromiso tanto de los entrenadores como de los jugadores por el bien común, algo que ha demostrado en su última etapa en la selección española y en sus anteriores equipos. Lo que menos le gusta como entrenador es «la falta de compromiso en algunas situaciones». «Es algo que no se debe, bajo ningún concepto, entender que un jugador no tenga compromiso con el objetivo colectivo», precisa.

4 Vicente del Bosque, su referencia

Cuando a Julen Lopetegui se le pregunta que a qué compañero de profesión admira más, no duda: «Vicente del Bosque». Un técnico que también fue entrenador del Real Madrid, como él ahora, y seleccionador español. El nuevo preparador del equipo blanco considera al salmantino «el entrenador más importante de la historia del fútbol español». Además, recuerda que en su etapa en las categorías inferiores del Real Madrid compartió con él «desayunos, charlas, reuniones, opiniones.» que le han «calado» muchísimo.

5 El estilo unido a la autoridad

«No me gusta la palabra imponer. No creo en ella, creo más en convencer. La autoridad no se impone, se gana. Y se gana con tu comportamiento, con el respeto que le pides a los futbolista. y esa es la manera de conseguir autoridad, aunque tampoco me gusta esa palabra, quizá más el liderazgo», señala el nuevo técnico blanco. Para Lopetegui, el estilo de un equipo «llega desde el convencimiento, desde convencer a tu equipo, que es la mejor manera para poder sacar lo que tienen dentro. Si ese convencimiento existe no hay que imponer nada».

6 Trato técnico-futbolista

El fútbol que vivió Julen Lopetegui como portero no es muy diferente del que se va a encontrar ahora en el vestuario blanco y antes en la selección española. El vasco no cree que ahora los futbolistas respeten menos a los entrenadores que antes. «Antes habría jugadores que no respetaban al entrenador y ahora los seguirá habiendo. La figura del míster sigue siendo importante dentro del grupo porque marca el camino a seguir e intenta coordinar a todo el mundo para llegar a ese objetivo».

7 Tecnología en el fútbol

En la próxima temporada se incorpora a la Liga el videoarbitraje a través del VAR, algo que Lopetegui ve con buenos ojos. Siempre se ha mostrado «a favor de lo que sea evolucionar, siempre y cuando no se mate ni la pasión ni el ritmo de los partidos», en clara alusión al tiempo de decisión del VAR durante los encuentros. Además, cree que «lo que se haga para facilitar la labor de los árbitros es bueno».

8 Pep Guardiola y su estilo

Resulta curioso que un entrenador del Real Madrid sea admirador del fútbol que practican los equipos de un barcelonista convencido como Pep Guardiola. Para Lopetegui, más allá de sus títulos y de sus éxitos deportivos, el ahora entrenador del Manchester City ha 'regalado' al fútbol «un estilo que ha sabido conjugar una manera tremendamente eficiente y estética». «Me gusta todo lo que ha hecho. Su manera de jugar, de gestionar el grupo, de defender y de atacar. Ha sido maravilloso lo que ha conseguido», indica.

9 Otros deportes

No sólo del fútbol vive el hombre y bien lo sabe Lopetegui, que disfruta de todos los deportes como aficionado y como profesional, porque es de los que piensa que se puede aprender a dirigir un equipo de fútbol viendo lo que se hace en otras disciplinas. «Me gusta mucho hablar con entrenadores de otros deportes. De todos los deportes se aprende y puedes sacar cosas que son aplicables, aunque el fútbol es diferente».

10 Mejor portero, defensa, centrocampista y delantero de la historia

Julen Lopetegui no se esconde y confiesa que como portero se queda con Iker Casillas. «No he conocido a otro igual, aunque luego hay matices y gustos para todos», subraya. En lo referente a la defensa, el elegido es «Fernando Hierro», curiosamente el hombre que le sustituyó al frente de la selección española. En el centro del campo, el técnico blanco se queda con «muchísimos: Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Busquets. no podría decirte uno», mientras que en la delantera, le sale un hombre casi instantáneo: «Ronaldo Nazario», con el que coincidió en el Barcelona de Robson, aunque reconoce que «ahora tienes a Cristiano y a Messi». De todas maneras, Lopetegui no está a favor de los premios individuales «porque el fútbol es un juego colectivo».

11 La final del Mundial del 74

Como seleccionador consiguió la clasificación de forma brillante para el Mundial de Rusia, pero las circunstancias evitaron que pudiera dirigir al equipo en tierras rusas. Sin embargo, siempre recuerda con una sonrisa su primer Mundial, con aquella final de 1974 que disputaron Alemania y Holanda y que se llevaron los germanos con gol de Muller. «Aquella famosa 'Naranja Mecánica' de Cruyff era un equipazo. Me acuerdo más del equipo que perdió que del que ganó», algo que deja claro una idea que siempre ha defendido Lopetegui: «A veces lo que propone un equipo perdura más que una victoria».