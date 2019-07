Presentación Militao: «Desde niño quería jugar en el mejor club del mundo» Militao besa el escudo del Real Madrid. / Juan Medina (Reuters) El central brasileño ha sido presentado este miércoles como nuevo futbolista del Real Madrid ÓSCAR BELLOT Madrid Miércoles, 10 julio 2019, 13:58

Éder Militao ha sido presentado este miércoles como nuevo futbolista del Real Madrid en el palco de honor del Santiago Bernabéu. El brasileño, que se convirtió el pasado 14 de marzo en la segunda de las cinco caras nuevas para el nuevo proyecto de Zinedine Zidane tras su compatriota Rodrygo, fue el último en tener su puesta de largo como jugador del conjunto de Concha Espina debido a su presencia en la reciente Copa América, torneo en el que se proclamó campeón con Brasil pese a que sólo pudo jugar 13 minutos en la final disputada ante Perú en Maracaná al reemplazar a Philippe Coutinho. La condición de intocables para Tite de Marquinhos y Thiago Silva dejó cierto regusto amargo al zaguero, endulzado en cualquier caso por el título y su aterrizaje en el Santiago Bernabéu, donde tras pasar el preceptivo reconocimiento médico en la Clínica Sanitas La Moraleja y rubricar el contrato que le ligará a su nuevo equipo hasta el 30 de junio de 2025, recibió la calurosa bienvenida de Florentino Pérez y pronunció sus primeras palabras como madridista.

«Estoy muy feliz de jugar en el mejor club del mundo. Desde niño quería jugar en el mejor club del mundo. Quiero agradecer la confianza al presidente y a todos los madridistas, que pueden tener la seguridad de que voy a dejarlo todo por esta camiseta. Espero tener una estupenda temporada aquí y hacer historia con este club. ¡Hala Madrid!», dijo el central, que estuvo acompañado por sus padres y sus hermanos.

«Hemos iniciado de nuevo un camino lleno de ilusiones para los millones de madridistas que viven por y para el Real Madrid«, había señalado minutos antes Florentino Pérez en su acogida al brasileño, incidiendo en que «el objetivo es ganar y estar siempre a la altura» de la historia del Real Madrid. «Hoy estamos felices porque recibimos a uno de los grandes defensas del fútbol mundial», indicó el directivo, que recordó el reciente éxito logrado por Militao con su selección. «En Oporto has demostrado tu talento y tu capacidad para estar a la altura de su exigencia y te has convertido en uno de los grandes protagonistas de la liga portuguesa. Te has adaptado rápidamente a un fútbol europeo y durante cinco meses consecutivos has sido considerado como el mejor defensa de la liga portuguesa», destacó Florentino Pérez de su nuevo empleado, al que indicó que ahora le llega el «mayor reto» de su carrera. «Llegas al Real Madrid porque has elegido este club por delante de todos los grandes clubes que querían tenerte en sus filas. Aquí vas a demostrar todo lo que te has propuesto. Tu valentía y tu cariño hacia este escudo te van a ayudar a triunfar. Y también te ayudarán nuestros seguidores repartidos por todos los rincones del mundo», completó el mandatario.

Militao posa junto a Florentino Pérez durante su presentación. / Sergio Pérez (Reuters)

A sus 21 años y tras sólo una campaña en el Oporto, adonde llegó procedente del Sao Paulo, Militao se incorpora al Real Madrid para pelear por un puesto en el once con Sergio Ramos y Raphael Varane, que parten con ventaja dada su condición de puntales de las cuatro últimas Champions que lucen en las vitrinas del Santiago Bernabéu, además de con Nacho Fernández y Jesús Vallejo, los otros centrales con que cuenta el plantel a disposición de Zidane.

Rápido al corte, con buen sentido de la colocación y expeditivo, además de ser una amenaza a balón parado por su poderío en el juego aéreo, la progresión de Militao ha sido meteórica tras contribuir con cinco goles en 47 partidos a la buena campaña del Oporto, que pagó siete millones de euros por sus servicios al Sao Paulo. La llegada de Pepe a Do Dragao en el marcado invernal le desplazó al lateral derecho, donde también se desenvuelve con soltura quien es el central más caro en la historia del Real Madrid, que le incorporó pagando los 50 millones de euros de su cláusula de rescisión para convertirle en el cuarto futbolista en aterrizar en la 'casa blanca' procedente del Oporto tras Secretario, Pepe y Danilo.