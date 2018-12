Primera El Girona-Barcelona en Miami acaba antes de empezar Javier Tebas, presidente de LaLiga. / Efe Javier Tebas, presidente de la Liga reconoce que no se siente «traicionado por el Barça» ni considera que sea «una victoria de Rubiales» JAVIER VARELA Madrid Martes, 11 diciembre 2018, 10:25

El partido entre el Girona y el Barcelona en Miami ha terminado antes de empezar. LaLiga anunció este lunes que el duelo entre los dos equipos catalanes no se disputará en Estados Unidos como se había planteado desde el comienzo de la competición. El proyecto fue polémico desde su nacimiento, ya que surgió mientras la Federación y algunos clubes tenían diferentes pareceres al respecto.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, confirmó que finalmente el partido no se llevará a cabo en Miami, después de que el Barcelona anunciara que se desmarcaba de la inciaitiva. «No veo la decisión del Barça como una traición. Desde el primer minuto hemos dicho que era voluntario y la voluntariedad se puede ejercer hasta el último minuto«, señaló Tebas. Sin embargo, sí dejó claro que »me hubiera gustado jugar el 26 de enero, pero tengo que felicitar a los dos clubs, que nos han permitido llegar hasta aquí, porque eso nos va a ayudar de cara al futuro«. Unas palabras que dejan abierta la posibilidad de intentar la próxima temporada darle continuidad al proyecto de jugar fuera de España un partido liguero.

Además, Tebas, en constate guerra con Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fütbol, señaló que «no creo que sea una victoria de Luis Rubiales, porque lo único que se ha retirado, tras la renuncia del Barça, es la media cautelar que pedía jugar el día 26, pero la demanda sigue adelante para poder jugar un partido fuera de España«. Además, añadió que »sería malo para el fútbol español una resolución judicial diciendo que no tenemos razón, pero aún no ha habido ninguna resolución judicial«.

LaLiga, un comunicado claro

LaLiga desea informar sobre la decisión tomada en la Junta Directiva del FC Barcelona en la tarde de este lunes.

1. Desde LaLiga queremos felicitar al FC Barcelona y Girona FC por su disposición a ser pioneros en la intención voluntaria de jugar un partido de LaLiga fuera de España. El Proyecto de LaLiga con Relevent, firmado a 15 años vista, sigue adelante. Desde el primer momento manifestamos que la participación en el partido es voluntaria y si el FC Barcelona manifiesta su deseo voluntario de no acudir, este partido previsto en Miami no se podrá realizar en la fecha acordada.

2. Desde LaLiga lamentamos, como no podía ser de otra manera, la decepción que pueda producirse entre nuestros aficionados en USA. A todos ellos queremos transmitirles que, en el periodo más breve posible, LaLiga disputará un partido oficial en USA, tal y como hacen las grandes ligas americanas (NBA, NFL, MLB, NHL) fuera de sus fronteras.

3. LaLiga continuará con la demanda prevista para reclamar que se puede jugar un partido fuera de España, aunque retira la medida cautelar referente al partido concreto del 26 de enero. Seguiremos con la demanda puesto que la información y los hechos recabados acreditan que la postura de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no resultan conformes a Derecho.

Dura respuesta de Luis Rubiales

El que se mostraba feliz con la no celebración del partido en Miami era Luis Rubailes. «Enhorabuena no porque es el fútbol y los futbolistas los que ganan y se dan cuanta de la obsesión de Tebas», señaló contundente. El presidente de la Federación valoró de forma positiva la decisión del Barça de no jugar en Miami y confesó haber «sentido vergüenza ajena al leer el comunicado de LaLiga». «Cualquier persona que lea el ultimo párrafo es para salir corriendo. Su señoría Tebas, que ahora es juez, ha decidido que ahora estamos condenados. Mañana tengo una reunión por el convenio de coordinación con él. Ha puesto al fútbol español en un brete», por lo que se presume que la guerra va a continuar.

Además, Rubiales fue más allá en sus acusaciones a Jabier Tebas al asegurar que «no se puede tratar al fútbol como un producto. Los valores del deporte no se pueden poner por delante. Desde el principio he dicho que esto no iba a llegar a ningún sitio». El presidente de la Federación fue más allá al añadir que «el fútbol es pasión es sentimiento y no lo podemos poner por debajo de un contrato. Nosotros desde la federación, vamos a seguir peleando porque el deporte siga siendo deporte».

De la misma manera, Rubiales reprochó que «los clubes no se merecen a Tebas y que se gaste su dinero en webs y en Estados Unidos. Los clubes y LaLiga no se entienden. El dinero de los clubes se tienen que invertir en otras cosas» y lanzó una amenaza: «Vamos a pedir un informe de como se reparte este dinero que es de los clubes».

El Girona apoyará más iniciativas

Mientras que el Barcelona emitió un comunicado el lunes señalando que «la propuesta (del partido en Miami entre el club azulgrana y el Girona) no podrá prosperar mientras no haya acuerdo entre todos los agentes implicados», el otro implicado, el Girona, hizo pública su posición exppresando su «respeto a la posición de la entidad azulgrana», pero dejando claro que continuarán «apoyando las iniciativas que ayuden a promover la Liga más allá de las fronteras de España, de la misma manera y con la misma actitud que lo hizo cuando se le propuso participar en el partido en Estados Unidos«.