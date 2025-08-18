Descalabro del Atlético en su estreno liguero

David Hernández Madrid Domingo, 17 de agosto 2025 | Actualizado 18/08/2025 00:04h. Comenta Compartir

El Atlético de Madrid se estrenó en Liga con una dura derrota en su visita al Espanyol. El cuadro rojiblanco comenzó sólido en la primera mitad, pero perdió fuelle a lo largo de los minutos, mientras que su rival se acrecentó para darle la vuelta al marcador. El corazón y la fe perica se impusieron al estilo ordenado de Simeone, en un encuentro que deja sensaciones enfrentadas para los madrileños. Empezar con un batacazo en Liga no es fácil y menos cuando el descalabro se produce de esta manera, ya que los colchoneros lo tenían controlado y no supieron acabar con su rival.

El cuadro de Simeone presentó hasta cinco novedades en su once titular, lo que generó un aire fresco en la dinámica del equipo, pero se demostó que todo pasa por los pies de Julián Álvarez. La Araña estuvo liberado por todo el ataque, gracias a un nuevo planteamiento del Cholo en el que tuvo a Thiago Almada y Álex Baena haciéndole la cobertura. Un picotazo de falta del mismo Julián adelantó a los rojiblancos antes del descanso. El delantero argentino se toparía más adelante con el palo y dejó con vida al cuadro perico, algo de lo que se arrepentiría más adelante.

El Espanyol supo aguantar y empezó a generar peligro a través de centros laterales y jugadas a balón parado. Tras el lanzamiento de una falta, Miguel Rubio, que acababa de ingresar al campo, empató el encuentro y desató la locura para el Espanyol a falta de 15 minutos. El Atlético no supo encajar el golpe y fue sorprendido, de nuevo, por un centro inimaginable de El Hilali y un remate de cabeza soberbio de Pere Milla para completar la remontada. Los colchoneros agacharon la cabeza y no lograron salvar los muebles en el primer batacazo de la temporada.

Espanyol Dmitrovic, Omar El Hilali, Calero (Rubio, min. 66), Cabrera, Romero, Edu Expósito, Pol Lozano, Terrats (Kike García, min. 45), Jofre (Dolan, min. 45), Puado (Salinas, min. 88) y Fernández Jaén (Pere Milla, min. 74). 2 - 1 Atlético Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Johnny Cardoso (Koke, min. 45), Gallagher (Barrios, min. 45), Almada (Raspadori, min. 68), Giuliano, Baena (Griezmann, min. 68) y Julián Álvarez (Sorloth, min. 82). Goles: 0-1: min. 37, Julián Álvarez. 1-1: min. 72, Rubio. 2-1: min. 82, Pere Milla.

Árbitro: Busquets Ferrer (Comité Balear). Amonestó a Johnny Cardoso, Calero, Le Normand, Llorente, Omar El Hilali y Salinas.

Incidencias: Partido de la primera jornada de Liga disputado en el RCDE Stadium ante 40000 espectadores.

Los rojiblancos mostraron una mejor versión respecto a lo visto en la pretemporada, pero no les bastó para transformarla en los primeros puntos del curso. La chispa en todos los nuevos provocó un lavado de cara a un equipo al que buena falta le hacía. Simeone acusó sus cambios y a medida que retiró a los nuevos, el nivel futbolístico del Atlético disminuyó.

Derrumbe rojiblanco

El Espanyol apretó mucho desde los primeros compases e incomodó a un Atlético renovado. La primera para los de Simeone sería un remate de cabeza de Hancko, que demostró mucho poderío por arriba en jugadas a balón parado. Los pericos, en cambio, tiraron más de corazón y optaron por enviar balones directos al área e incluso disparos lejanos para ver sí sonaba la flauta, pero Oblak se mantuvo atento. El ritmo inicial se disipó y los madrileños metieron en campo propio a su rival, pero a pesar de una mejoría en la construcción de juego, no terminaron de generar ocasiones con total claridad.

La Araña picó al Espanyol y transformó un disparo de falta formidable para adelantar al cuadro de Simeone. Julián, durante la primera parte, buscó finalizar todas las jugadas y obtuvo su ansiado premio a menos de diez minutos para el descanso. En el tramo final, los rojiblancos encontraron más espacios ante un Espanyol que trató de devolver el golpe sin éxito.

Tras la reanudación, el Espanyol metió una marcha más, sobre todo con centros laterales. En todo el revuelo, la Araña intentó repetir su picadura, pero se topó con el palo. Tras un tramo de partido donde el Atlético parecía tenerlo todo controlado, Miguel Rubio precipitó el despertar perico que concluyó Pere Milla. En un abrir y cerrar de ojos cambió el rumbo de un encuentro que Simeone no pudo reconducir.