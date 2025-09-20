Choque de estilos entre Barça y Getafe

Daniel Panero Sábado, 20 de septiembre 2025, 16:41 Comenta Compartir

El Barcelona tiene este domingo un nuevo examen en su casa provisional, el Estadio Johan Cruyff. El conjunto que dirige Hansi Flick se mide al Getafe tan solo tres días después del trabajado triunfo en Champions League contra el Newcastle y con la necesidad de reponerse de las bajas de jugadores importantes. No estarán Lamine Yamal, Balde ni Gavi, tres ausencias que obligarán a los culés a tirar de nuevo de la unidad B frente a un rival acostumbrado a generar partidos incómodos. Bordalás no regala nada y los futbolistas azulgranas ya están avisados.

«A mi me importa mi equipo. Lo más importante es que hemos entrenado bien. Es importante tener piernas frescas sobre el terreno de juego», declaró Flick en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Getafe. El técnico alemán no quiso entrar en el choque de estilos, pero es consciente de la solidez de los azulones, un equipo que obligará, presumiblemente, a los suyos a hacer un ejercicio de paciencia y a poner a prueba la fiabilidad del ataque en estático, una cualidad que el Barça siempre ha manejado como pocos en el mundo.

El Barça tendrá esta prueba tras una semana en la que las cosas han ido rodadas. Después del empate en Vallecas y los «egos» a los que apeló Flick, las aguas se han calmado con dos triunfos revitalizadores. El 6-0 ante el Valencia lo fue por juego, mientras que el 1-2 contra el Newcastle lo fue por la importancia de empezar la andadura en la Champions con buen pie. «La vida y el fútbol cambia de forma muy rápida. Hay que estar centrados en cada partido», afirmó Flick, que vivirá su segundo partido en el Johan Cruyff, algo que no le preocupa. No es decisión mía. Me tengo que centrar en el rendimiento, en el equipo«, señaló.

Para seguir con esa buena dinámica, Flick deberá sobreponerse a la baja de jugadores importantes y la duda de Pau Cubarsí, que este sábado no entrenó con el resto de sus compañeros por unos problemas en la rodilla que le impidieron acabar el partido en St James' Park. Estas bajas condicionan un once en el que el técnico alemán dará la alternativa en la zaga a Ronald Araujo, con Pedri y Frenkie de Jong en la base y con el ya habitual rompecabezas en ataque. Raphinha es el único fijo, mientras que Fermín, Dani Olmo y Rashford se disputan los dos puestos en la mediapunta por detrás de un Ferran Torres que volverá a ser el elegido en la punta de lanza.

Un Getafe milagroso

Enfrente estará un equipo con el que nadie contaba hace apenas 20 días. El Getafe sufrió lo indecible para inscribir a los nuevos fichajes, tuvo que deshacerse de jugadores importantes como Alderete o Uche y, pese a todo, está en la zona alta de la tabla. Bordalás ha conseguido conectar una vez más a todas las piezas con las que cuenta y ha edificado un equipo que es, un año más, de granito. El milagro se ha fraguado partido a partido. Ganando en plazas complicadas como Balaídos o el Pizjuán y tirando de oficio contra el Oviedo en casa. Nueve puntos de doce posibles, ese es el tremendo bagaje con el que el Getafe visitará al campeón.

El Getafe se enfrenta este domingo, no obstante, a una proeza todavía mayor y Bordalás sabe que los suyos deberán hacer un partido prácticamente perfecto. «Sabemos que va a ser muy difícil, no tenemos preparado nada especial. Lo más especial es que juegues como sabes, que intentes de alguna manera minimizar las virtudes del rival y sacar las nuestras sin complejos», declaró. Para ello, podrá contar con todos sus jugadores a excepción de Juanmi, con problemas en la rodilla izquierda, y pondrá en liza un once en el que apostará por una defensa de cinco y por la velocidad de sus hombres de ataque para amenazar a la defensa culé.

-Alineaciones probables

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Araujo, Gerard Martín; Pedri, Frenkie de Jong, Dani Olmo; Rashford, Raphinha y Ferran Torres.

Getafe: Soria; Femenia, Djené, Abqar, Duarte, Rico; Luis Milla, Arambarri, Mario Martín; Liso y Mayoral.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Colegio vasco).

Hora: 21:00

Estadio Johan Cruyff

TV: DAZN.