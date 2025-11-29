El Barça reacciona rápido y se aúpa al liderato

Daniel Panero Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:39 | Actualizado 18:58h. Comenta Compartir

El Barcelona hizo los deberes este sábado en el Camp Nou contra el Alavés. El conjunto de Hansi Flick se impuso al de Eduardo Coudet por 3-1 en un partido que no fue brillante, pero en el que dio la vuelta al tempranero tanto de Pablo Ibáñez. El tanto de Lamine Yamal y el doblete de Dani Olmo sirven al Barça para olvidar la derrota en Champions, enlazar la cuarta victoria consecutiva en Liga y recuperar el liderato a la espera del encuentro del Real Madrid este domingo contra el Girona. Con todo y con eso, lo más positivo en clave azulgrana fueron los regresos de Raphinha, titular, y Pedri, que disfrutó de la última media hora en lugar precisamente del brasileño.

Y eso que el inicio de partido fue una continuación de la pesadilla vivida en Stamford Bridge. De poco sirvió el ambiente festivo del Camp Nou, el mosaico de la grada por los 126 años del club o la revolución en el once planteada por Flick. El Barça salió con una caraja importante y lo aprovechó el Alavés en los primeros minutos para sacar tajada en un balón parado y adelantarse en el marcador nada más empezar el choque gracias a un rechace en el área que cazó Pablo Ibáñez.

Fue el inicio de un tiroteo. Flick puso en liza un once con muchas novedades en el que no estaba De Jong, baja de última hora por motivos personales, y en el que Eric García fue lateral diestro, Gerard Martín central y Casadó y Bernal centrocampistas. La revolución pilló con el pie cambiado al equipo, desordenado en los primeros compases, pero poco a poco fue cogiendo forma gracias a la inspiración de sus dos extremos. Lamine Yamal y Raphinha cambiaron el encuentro. El '10' no paró de encarar a su par y de generar espacios, mientras que el brasileño fue la llave que iba a abrir el partido para los azulgranas.

Barcelona Joan García, Eric García (Koundé, min. 46), Cubarsí (Christensen, min. 84), Gerard Martín, Balde, Casadó, Bernal (Rashford, min. 46), Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha (Pedri, min. 60) y Lewandowski (Ferran Torres, min. 60). 3 - 1 Alavés Sivera, Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada (Toni Martínez, min. 80), Antonio Blanco, Pablo Ibáñez (Guridi, min. 68), Denis Suárez (Guevara, min. 68), Calebe (Carlos Vicente, min. 58), Boyé y Rebbach (Aleñá, min. 58). Goles: 0-1: min. 1, Pablo Ibáñez. 1-1: min. 8, Lamine Yamal. 2-1: min. 26, Dani Olmo. 3-1: min. 90+3, Dani Olmo.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (Comité Madrileño). Amonestó a Rebbach, Marc Bernal, Calebe, Blanco y Joan García.

Incidencias: Partido disputado en el Spotify Camp Nou ante 45.000 espectadores.

Primero se asoció con Balde en el costado izquierdo y dejó un balón atrás que aprovechó Lamine Yamal para firmar el empate y después dio una nueva asistencia al corazón del área que iba a aprovechar Dani Olmo llegando desde atrás. Dos goles construidos por Raphinha que ponían sobre el tapete los motivos por los que el Barça le había echado tanto de menos durante su lesión y que dejaban en anécdota la intervención milagrosa de Joan García ante Jonny Otto cuando ya se barruntaba el 1-2 minutos antes.

El Barça había remontado el marcador inicial, pero las sensaciones no eran todo lo buenas que Flick podía esperar. Los goles llegaron más por el acierto individual de los atacantes culés que por brillantez en el juego. Casadó no estaba fino en la circulación y Bernal sigue sin encontrar su mejor tono físico. Así, el correcalles estaba asegurado y las ocasiones no pararon de sucederse en ambas áreas. Lamine Yamal pudo hacer el tercero tras una pared con Lewandowski, pero se topó con la madera, y el Alavés dispuso de dos ocasiones antes del descanso en las que Lucas Boyé no encontró portería.

Tras la reanudación, Flick dio entrada a Rashford y Koundé por Bernal y Eric García. Los cambios reordenaron las piezas en un 4-3-3 con Casadó como ancla y Raphinha y Olmo como interiores. Fueron intervenciones que sirvieron para que el Barça tuviera más movilidad arriba y para que hubiera un permanente intercambio de posiciones. Los culés se instalaron en campo contrario y sometieron a un Alavés que ya no salía con tanta facilidad al contragolpe y que tenía dificultades para sortear la presión adelantada de Flick.

Mejor con el mago tinerfeño

En ese escenario el regreso de Pedri era una necesidad para el Barça. Lo pedía a gritos el Camp Nou y Flick le otorgó el volante del equipo a falta de media hora para la conclusión. El canario regresó a los terrenos de juego un mes después y se le pudo ver en un buen tono físico, ofreciéndose en todo momento en la organización del juego y mejorando la circulación del equipo. Con él sobre el campo, el Barça arrinconó al Alavés y dispuso de dos ocasiones claras con un disparo de Lamine Yamal que se fue fuera por escasos centímetros y otro de Dani Olmo que tampoco vio portería tras una gran internada de Koundé.

El Barça llegó a la recta final del choque con la certeza de haber encontrado la luz en el centro del campo, pero con la incertidumbre del marcador y de un posible contragolpe babazorro. Esa ocasión para los de Coudet llegó primero tras un centro lateral que Boyé remató al lateral de la red y después en un mano a mano de Guridi que solventó Joan García. Fue la última ocasión para un Alavés que metió el miedo en el cuerpo al Camp Nou. Finalmente ese empate no llegó y sí lo hizo el tercero del Barça tras un pase de Lamine Yamal al espacio que no desaprovechó Dani Olmo. Así, el Barça sumó tres puntos capitales para olvidar la debacle en Stamford Bridge, lograr la cuarta victoria consecutiva en Liga y recuperar el liderato a la espera de lo que haga el Real Madrid este domingo contra el Girona en Montilivi.