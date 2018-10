Lopetegui: «Merecimos una victoria más holgada»

Marcelo dice estar bien del tobillo y se pica con la prensa

«Estoy bien», dijo el propio lateral izquierdo brasileño, que marcó uno de los dos goles del Real Madrid al conjunto checo, y sufrió una entrada de Ubong Ekpai en el minuto 87 cuando intentaba despejar un balón. Aunque se puso en pie e intentó continuar el partido, a un minuto del final tuvo que retirarse del terreno de juego a falta de cinco días para el partido que disputará su equipo ante el Barcelona en el Camp Nou.

El defensa, que dedicó su gol a Pintus, le pareció «maravilloso escuchar» que Lopetegui estará en el Camp Nou. «Vamos a trabajar para ganar. Estamos haciendo un gran trabajo. Los resultados no acompañan, pero los tres puntos nos van a dar confianza. Es duro cuando no ganas. Lo de crisis y tantas horas sin marcar es lo que habláis vosotros, nosotros en el vestuario no. De todas formas, los periodistas queréis hacer daño al vestuario, o tenéis envidia de que no sabéis jugar al fútbol, yo que sé...».

Marcelo consideró «injusto valorar lo que está haciendo el equipo al inicio de temporada». Su «definición es que no nos vienen los resultados. Yo no siento que el equipo esté bloqueado. Siempre damos la cara, con dolor y sin dolor. Que no nos salen las cosas, puede ser, pero intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Nosotros hablamos en el vestuario para mejorar. No creo que sea ansiedad, quizá impaciencia. Claro que nos falta gol, porque no hemos ganado», dijo sin querer analizar si son injustos los pitos. «Aquí se ha pitado a todos los cracks».

En Italia se ha dicho que te quieres ir a la Juventus: «A veces algunas cosas me parecen injustas, pero a mí no me molesta nada. No he recibido ni escuchado ninguna oferta. Más madridista que yo, imposible. Tengo contrato con el Madrid».