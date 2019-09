Grupo H | Jornada 1 Mal rival para el mal momento del Valencia Albert Celades, técnico del Valencia. / Pau Barrena (Afp) El conjunto de Celades nunca ha ganado al Chelsea de Lampard, empujado por sus canteranos, y visita Stamford Bridge entre hermetismo y dudas con el proyecto 'interruptus' de Marcelino MIGUEL OLMEDA MADRID Martes, 17 septiembre 2019, 07:11

No le llegan dos buenas noticias seguidas al Valencia, un club de fútbol con complejo de coctelera. En la capital del Turia la tranquilidad es efímera por naturaleza. Marcelino García Toral recogió una banda sin rumbo y devuelve al primer campeón de Copa en una década en Mestalla. Peter Lim se lo paga con un despido que no admite justificación, pero que, por ponérsela, la dirección escuda tras una limitada apuesta por la cantera. Albert Celades ya vivió con la selección española un episodio tanto o más estrambótico en la noche de Krasnodar, pero esta vez lo hace desde el otro lado de la barrera. En plena guerra civil entre propietario y afición, con los jugadores del bando de la grada, el técnico agarró la patata caliente y en su primera noche recibió cinco goles del Barcelona. No es el mejor contexto para encarar el debut en Champions en un grupo que no admite tropiezos.

El Valencia visita Stamford Bridge por primera vez en ocho años para enfrentarse al Chelsea, al que nunca ha ganado en su historia. La última ocasión en la que se midieron, los 'blues' vencieron 3-0 con un doblete de Drogba y Villas-Boas en el banquillo, poco antes de ser despedido y que los londinenses ganasen la Champions más sorprendente de la década con Roberto di Matteo como interino. Aquella noche de diciembre de 2011, Frank Lampard, que no era fijo para el técnico portugués, vivió desde el banco la goleada. Este martes repite sentado, eso sí, con traje y a los mandos del equipo de su vida.

¡Simplemente, el 👑 @DidierDrogba!



Así nos fue la última vez que enfrentamos al @valenciacf en Stamford Bridge... #CHEVCFpic.twitter.com/zqyXhbkzRs Chelsea FC Español (@ChelseaFC_Sp) September 16, 2019

Solo Dani Parejo, que despegó definitivamente con Marcelino, repite convocatoria en dos clubes que han dado muchas vueltas en ocho años: Roman Abramovich también tiene la mano suelta para los despidos. El verano en Fulham Road ha sido bastante más tranquilo que en Mestalla, básicamente porque el Chelsea sufrió una sanción que le impidió fichar. Solo Christian Pulisic había llegado en invierno para paliar la ya entonces previsible marcha de Eden Hazard, así que Lampard ha afrontado su revolución personal apostando por la cantera, que en estas primeras jornadas le está dando la razón.

Tammy Abraham, Mason Mount y Fikayo Tomori jugaban la temporada pasada en la segunda inglesa; los dos últimos, a las órdenes de Lampard en el Derby County. Todos fueron titulares en la goleada 2-5 del sábado ante el Wolverhampton. Abraham, que marcó un triplete, suma ya siete goles en Premier y comparte el 'pichichi' con Agüero; mientras que Mount, un llegador con trazas del que hoy es su técnico, lleva tres dianas. Ambos son las grandes amenazas para el equipo de Celades en el estreno de Champions.

El entrenador catalán aún mantiene el bloque de su predecesor y cuenta con casi toda la plantilla para viajar a Londres, a excepción de Piccini y Carlos Soler, lesionados, y Mangala, Vallejo y Sobrino, descartados. La derrota en Barcelona podría empujar a Celades a introducir sus primeros retoques a un plantel necesitado de motivación que no habló en el Camp Nou ni lo hará en Stamford Bridge. Continuidad para Ferran Torres tras su estelar verano con la sub-19, protagonismo para Maxi Gómez, que ya marcó en el debut del técnico, y más oportunidades para Kang-In Lee, la gran promesa del club, el ojito derecho de Lim… Y que apenas contaba para Marcelino.

-Alineaciones probables:

Chelsea: Kepa, Rüdiger, Christensen, Tomori, Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso, William, Mount y Abraham.

Valencia: Cillessen, Wass, Garay, Gabriel, Gayà, Ferran Torres, Kondogbia, Parejo, Guedes, Maxi Gómez y Gameiro.

Árbitro: Cüneyt Çakir (Turquía).

Estadio: Stamford Bridge (Londres).

Hora: 21:00 h.

TV: Movistar Liga de Campeones 1.