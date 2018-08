Supercopa de Europa Griezmann: «Noches como las de hoy me confirman que hice bien en quedarme» Koke, celebrando uno de los goles. / AFP «Teníamos ganas de ganarles una final europea. Dependiendo de nuestras ganas y... podemos ganar lo que sea», avisa Diego Costa COLPISA Madrid Jueves, 16 agosto 2018, 00:25

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, se mostró eufórico tras la victoria en la final de la Supercopa de Europa ante el Real Madrid. «Me quedé porque había un proyecto ambicioso y hoy he visto que no me equivocaba», aseguró el francés

«Hay que seguir así» afirmó el francés, que confesó que no llegó al partido en las mejores condiciones. «Estaba un poco ahogado porque era mi segundo partido. Pero estoy feliz con la victoria» sentenció

Por su parte, el entrenador Diego Simeone, se mostró feliz también con la victoria. «Esta vez esas pequeñas cosas de las finales vinieron para nuestro lado» aseguró el argentino. Para el mister atlético, la clave estuvo en la entrada de Thomas y Correa en el campo. «Nos dieron mucha fuerza y pudimos llevarnos el partido» afirmó.

¿Podéis hacer algo muy grande esta temporada?

Cuestionado por cuales deben de ser los objetivos de esta temporada, el Cholo fue muy claro. «Ya me conocen, solo pienso en el Valencia (próximo rival rojiblanco en la Liga)» destacó.

Muy sincero estuvo Diego Costa, que aseguró que después «de las dos finales perdidas» contra el Real Madrid, la victoria de este miércoles fue «muy importante». «Hay que ir con humildad y trabajo y así podremos pelear por todo», concluyó el hispanobrasileño.

Koke Resurrección también expresó su felicidad tras conseguir el título. «Hemos hecho un gran trabajo. El jugar como equipo da este resultado» afirmó el madrileño.

Koke quiso quitar importancia a que el rival de la final fuese el Real Madrid, eterno rival de los rojiblancos, que venció a los colchoneros en dos finales de Champions. «Queriamos ganar una final europea, nos daba igual que fuese el Real Madrid» aseguró el centrocampista, que dejó claro que espera que la victoria ante los blancos sea «el inicio de una gran temporada».

Por su parte, Ángel Correa confesó estar «muy feliz y muy contento» por el título logrado. Además, al igual que Koke, dejó claro que la victoria no fue más especial por lograrla contra el Real Madrid. «Era una final y queriamos ganar. Daba igual el rival», afirmó.