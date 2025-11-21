Un hueso herido para comprobar la reacción del Astorga La Eragudina quiere celebrar la primera victoria de la temporada a costa del Oviedo Vetusta

Parecía un imposible esta temporada, pero la UD Ourense demostró que no lo era y marcó el camino para que el Atlético Astorga siga demostrando que tiene mucho que decir en Segunda Federación.

El equipo de José Luis Lago recibe este sábado, a partir de las 17:00 horas, en la Eragudina al Oviedo Vetusta, un rival que cosechó su primera derrota de la temporada en la última jornada.

Los maragatos llegan en pleno proceso de asentamiento en una división a la que les costó tomarle el pulso lastrados por su falta de gol. Hacer del error una virtud es en lo que ha venido trabajando el equipo, consciente de que si tienes poca puntería debes conceder poco en defensa y aprovechar tu escaso bagaje ofensivo.

El Astorga juega de nuevo en casa, donde aún no conoce la victoria, pero donde ya se han empezado a ver brotes verdes -nunca mejor dicho- y solo el descuento apartó a los locales de sumar su primer triunfo.

Enfrente estará el filial del Real Oviedo, un equipo alegre que llegó a liderar la clasificación gracias a una dinámica impresionante que le mantuvo invicto durante las diez primeras jornadas.

Dirigirá el encuentro el colegiado gallego Jesús López.

