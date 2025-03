La Fiscalía pide repetir el juicio contra Rubiales por la "parcialidad" del juez

Mateo Balín Jueves, 6 de marzo 2025, 12:01 | Actualizado 12:56h. Comenta Compartir

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, en una decisión con pocos precedentes, ha pedido este jueves a la Sala de lo Penal que declare nulo el juicio celebrado contra el que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) Luis Rubiales, condenado a una multa de 10.800 euros por un delito agresión sexual, y que se celebre otro con un magistrado "no viciado, cuanto menos, de apariencia de parcialidad".

En su recurso, la teniente fiscal Marta Durántez reclama al tribunal de instancia que admita su recurso de apelación con un primer objetivo: declarar la "nulidad de la sentencia por indefensión y arbitrariedad", instando a que se dicte una nueva en el que se valoren "todos los medios de prueba admitidos y practicados". Para ello, solicita también celebrar otro juicio ante la "reiterada inadmisión" por parte del magistrado José Manuel Fernández-Prieto de las preguntas formuladas por el Ministerio Público.

El titular del Juzgado Central de lo Penal condenó a Rubiales por un delito de agresión sexual. Sin embargo, le absolvió a él y al exdirector de la selección española Albert Luque, al exseleccionador femenino Jorge Vilda y al exresponsable de marketing de la FEF, Rubén Rivera, del delito del delito de coacciones a Jenni Hermoso y a su entorno para cambiar su versión sobre el consentimiento del beso que le propinó Rubiales tras ganar la final del Mundial de Australia en agosto de 2023

En su extenso escrito, la Fiscalía sostiene que "el juzgador mostró a lo largo de la vista un comportamiento que compromete, cuanto menos, la apariencia de imparcialidad y no garantizó que el juicio se desarrollara en las mejores condiciones comunicativas, con una impronta de serenidad y equilibrio que hubieran sido necesarias".

Según el Ministerio Público, "a lo largo de las nueve jornadas que duró la vista oral se utilizó de forma reiterada un tono irrespetuoso con las acusaciones y en concreto con la fiscal, haciendo imposible el desarrollo de su función como acusación pública. Una función que constitucionalmente tiene encomendada en defensa de la legalidad".

Además, critica la "permisión constante" por parte del magistrado Fernández-Prieto "de una actitud por parte de las defensas y los acusados de continua conversación entre unos y otros, además de risas y aspavientos varios, que hizo en numerosas ocasiones insoportable el interrogatorio por las acusaciones de los testigos, incluido el de la propia víctima".

La fiscal sostiene que "tuvo que soportar estoicamente ante la falta de apercibimiento al respecto del juzgador manifestaciones por parte de las defensas de Vilda y de Rivera que exceden, a todas luces, el derecho de defensa". En concreto, detalla las acusaciones vertidas "de la utilización de un derecho penal de autor propio de la Alemania nazi y del Código Penal del franquismo por parte del primero y, por parte del segundo, la de una crítica más allá de lo que conlleva el derecho de defensa".

"Como colofón", apostilla la fiscal, "al finalizar el juicio y cuando ya había concluido la grabación los allí presentes" fueron testigos "de un hecho inédito nunca visto en los 26 años de trayectoria profesional" de la propia fiscal Durántez "y que causó estupefacción al menos a las acusaciones". "Los acusados se dirigieron a saludar al juzgador dándole la mano", apunta.

Desde el punto de vista jurídico, el Ministerio Público pide la nulidad del juicio por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por inadmisión indebida de la prueba documental y "por privar de formular preguntas procedentes a varios de los testigos", como al seleccionador masculino, Luis de la Fuente, o a la femenina, Montse Tomé.

La fiscal, además, invoca la nulidad por infracción de normas y garantías procesales al criticar que el magistrado "no hace mención alguna en la sentencia a varias cuestiones fundamentales sobre las que se practicó prueba en el acto del juicio, como si tales pruebas no hubieran existido".

Una de las mismas es, según la Fiscalía, el informe de integridad de la RFEF. La segunda cuestión no tenida en cuenta es la "reunión que tuvo lugar en el despacho del presidente de la FEF el día 23 de agosto de 2025", en el que se elaboró ese informe, y en el que una de las testigos denunció haber sufrido "una encerrona".

En este contexto, la fiscal hace hincapié en que el magistrado "no hace mención alguna" al audio de voz que la víctima, Jennifer Hermoso, "envió a una persona de la FEF durante su estancia en Ibiza donde solicitaba a esta que cesaran las coacciones que sobre ella seguían ejerciendo los acusados". Por último, lamenta que el juez no haya valorado la declaración de la seleccionadora femenina de fútbol. "Desconocemos la valoración que hace el juzgador de los motivos aducidos por la testigo del porqué no convocó a la jugadora tras los hechos acontecidos en la imposición de medallas en el Mundial", apunta.

En su recurso, y de cara a esa nueva vista oral, la fiscal también solicita que "se declare la indebida inaplicación del tipo penal" de la agresión sexual, "se revoque la sentencia, encuadrando los hechos en el citado precepto y se imponga la pena de un año de prisión" a Rubiales.

En este sentido, también pide que se condene a los acusados por el delito de coacciones asegurando que la actividad "llevada a cabo" por los mismos "llevó a que la víctima viviese una situación de hostigamiento, que impidió el desarrollo de su vida en paz, tranquilidad y libremente y disfrutar y celebrar el triunfo conseguido por la victoria en el Mundial".

"Las consecuencias que en el estado de ánimo de la víctima tuvieron las conductas declaradas como probadas, que, ante la apariencia para el juzgador de inocuidad, generaron en esta una situación de ansiedad, estrés y tristeza que se prolongó varios meses", aduce la Fiscalía.

Y es que, según Durántez, Rubiales "por sí mismo y en connivencia con el resto de los acusados comenzaron a ejercer actos constantes y reiterados de presión sobre la víctima, su familia y amistades con la finalidad de que, públicamente, justificara y aprobara el beso que contra su voluntad le dió" el que fuera presidente de la RFEF.

Luis Rubiales