Erling Haaland, investigado por causar una conmoción cerebral a la mascota del Manchester City

Ser mascota de un equipo se está convirtiendo en una profesión de riesgo. Bien lo sabe 'Moonbeam', la mascota del Manchester City, que ha sufrido un latigazo cerebral y una conmoción cerebral, según ha denunciado. Lo más curioso es que dichas lesiones se las ha causado un futbolista del conjunto que entrena Pep Guardiola y no es otro que su delantero centro Erling Haaland. Así lo publica el diario 'The Sun', que cuenta que el delantero noruego, pichichi de la Premier League, le habría dado un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza a la mujer que desempeña la función del extraterrestre 'Moonbeam', la mascota del conjunto 'citizen'.

El golpe ocurrió en los prolegómenos del partido de la Premier League entre el Manchester City y el Southampton, del pasado 26 de octubre de 2024. Según el testimonio de la mujer que ejerce de mascota, el delantero del equipo la habría golpeado antes del comienzo del partido, en el que curiosamente Haaland marcó el único gol del encuentro que le dio el triunfo al Manchester City. «¿Qué diablos fue eso que me golpeó?». Descubriendo con la respuesta lo que había sucedido: «Él dijo: 'Fue Erling. Te golpeó por detrás», comienza relatando la mujer al diario sobre cómo fue el momento en el que recibió el impacto en la parte trasera de su cuerpo.

«Estaba bastante molesta y lloraba y me dolía la cabeza y creo que estaba en shock», señala la mujer que da vida a 'Moonbeam'. «Más tarde me di cuenta de que vino detrás de mí, me golpeó en la cabeza y luego se apoyó en mi cabeza», continúa el testimonio que recoge el medio británico. .

La mujer sufrió vómitos provocados por el fuerte dolor en la cabeza y en el cuello y tuvo que acudir a urgencias en el hospital Salford Royal, al finalizar el encuentro. El jefe de salud y seguridad del Manchester City, Paul Kenyon, inició una investigación para aclarar lo que había pasado ante los síntomas que sufría la mujer: «Pregunté si alguien había hablado con Erling y él dijo: 'No, no quieren distraerlo'», dijo ella. «Me sentí ofendida porque fui yo la que salió lastimada, pero a mí me estaban haciendo todas las preguntas».

Después de que se llevara a cabo una larga investigación de lo sucedido, se llegó a la conclusión de que Erling Haaland no había causado lesiones en la mujer. De hecho, el informe señala que «Erling Haaland siempre le hace un suave toque en la espalda o la cabeza a Moonbeam como reconocimiento», por lo que el caso ha quedado en nada. De hecho, a pesar de que se presentó una denuncia en la Policía, no se tomó ninguna medida al respecto.