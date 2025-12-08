En directo: Unionistas de Salamanca - Ponferradina
La racha de los charros contrasta con la de unos bercianos que, entre Liga y Copa, han perdido los últimos tres encuentros
Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:05
16:15
10' - Apenas 30 segundos después, aproximación similar de los locales y balón cómodo para Prieto.
16:14
9`- Primer acercamiento e intervención de Marino, sin peligro, en la portería de los charros.
16:13
7' - Buen trabajo defensivo en un encuentro que, de momento, es una pelea táctica sin que haya habido ninguna ocasión de peligro.
16:10
5' - Ambos conjuntos están buscan presionar a su rival muy atrás. Pocos acercamientos a las áreas en estos cinco primeros minutos.
16:07
2' - Unionistas se muestra sólido en los primeros instantes de juego. La Ponferradina no consigue mantener el balón.
16:05
0' - ¡ARRANCA EL PARTIDO! Cinco minutos de retraso en este pitido inicial.
16:04
Unionistas juega en casa con el pantalón de la primera equipación pero con la camiseta azul para ayudar a distinguir mejor a los jugadores con una Ponferradina que juega de blanco y con un azul mucho más claro y toques rosas.
16:02
Será este el primer encuentro de Nafti en el banquillo de los bercianos fuera de casa y su tercera oportunidad de conseguir un resultado positivo tras las dos últimas derrotas en casa de la Ponferradina en casa con el franco-argelino en el banquillo.
16:01
Ahora sí. Salta los árbitros y tras ellos los jugadores. Todavía había numeroso público accediendo a las gradas del estadio.
16:00
Va a comenzar con retraso el encuentro. Las 16:00 y ninguno de los equipos ha saltado aún al césped.
15:56
Menos de cinco minutos para que arranque el partido mientras se observa la nutrida presencia de aficionados de la Ponfe en las gradas del Municipal Reina Sofía en una tarde fresca y con cielo cubierto en Salamanca.
15:53
Recordamos que los choques de la pasada temporada fueron el empate a un gol en la vista de la Ponferradina a Salamanca mientras que en casa ganaron los bercianos a los charros por 1-0.
15:42
Y ahora, los futbolistas del equipo blanquinegro que saltarán al césped del Reina Sofia:
15:37
Ya conoces el once titular de la Ponfe:
15:34
Aquí está la previa de este trascendental encuentro entre charros y bercianos, que llegan con dos dinámicas casi opuestas .
15:28
¡Buenas tardes! La Ponferradina se enfrenta a un complicada visita en Salamanca. Una nueva derrota podría suponer caer a puestos de descenso mientras que a sus rivales los podría enganchar en la lucha por el ascenso.
