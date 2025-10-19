Deportiva - Zamora, en directo
El equipo berciano buscará ganar por primera vez esta temporada en El Toralín para sumar su segundo triunfo consecutivo
Domingo, 19 de octubre 2025, 10:59
11:26
La mala dinámica de este inicio de temporada se acentúa fijándose únicamente en los encuentros disputados en casa. Pontevedra, Guadalajara y Real Madrid Castilla, los tres rivales que han visitado El Toralín hasta el momento, han conseguido sumar de tres, impidiendo que los blanquiazules hayan podido sumar ni siquiera un empate en su feudo.
11:18
Los bercianos, aun así, siguen inmersos en la zona baja de la tabla, después de haber sumado tan solo cuatro puntos de los últimos 18 posibles.
11:08
Llega la Deportiva tras conseguir una victoria ante el Talavera la pasada jornada que sirve para coger un pequeño respiro tras una dinámica muy mala que ha hecho saltar las alarmas en el club y entre los aficionados.
10:59
¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo duelo de la Primera RFEF en El Toralín. En esta mañana de domingo, la Deportiva recibe al Zamora CF en busca de cosechar, por fin, su primera victoria en El Toralín. A partir de las 12:00 horas, te contamos todo lo que pase en directo aquí.
