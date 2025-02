Endrick asalta el fortín donostiarra

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 26 de febrero 2025, 23:40 Comenta Compartir

El Real Madrid acabó con la racha de cinco victorias consecutivas que llevaba la Real Sociedad en su feudo y afrontará con ventaja el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey que se disputará en el Santiago Bernabéu el 1 de abril. Un golazo de Endrick en la primera parte permitió asaltar el fortín donostiarra al equipo de Carlo Ancelotti, que dio descanso a varios de los pesos pesados de su vestuario y se encontró con una notable respuesta por parte de esa segunda unidad que está sabiendo darle oxígeno a los castigados centuriones de Carletto en el torneo del KO.

Liderado por dos mariscales del calibre de Vinicius y Bellingham, el batallón de reservistas que puso en liza el hombre de la ceja superó a una buena Real Sociedad que se topó con un impenetrable Lunin pese que puso toda la carne en el asador y pudo llevarse un castigo mayor de no mediar un no menos formidable Remiro, pero que llegará con opciones al desenlace de una eliminatoria en la que los donostiarras no han dicho su última palabra.

El sofocante calendario provocó estrabismo en Ancelotti, que confeccionó su once con un ojo puesto en la Copa y otro mirando a la Liga y a Europa. Tras dejar en Madrid a Courtois, Valverde y Mbappé, escudo, aorta y lanza de los blancos, el transalpino rejuveneció su ejército sacando a escena a Arda Güler y a Endrick.

Real Sociedad Remiro, Aramburu, Zubeldia, Aguerd (Aritz, min. 77), Aihen (Javi López, min. 84), Zubimendi, Sucic (Marín, min. 64), Brais Méndez, Kubo, Barrenetxea (Becker, min. 64) y Oyarzabal (Óskarsson, min. 77). 0 - 1 Real Madrid Lunin, Asencio (Lucas Vázquez, min. 46), Tchouaméni, Rüdiger, Fran García, Ceballos, Camavinga (Mendy, min. 88), Bellingham, Arda Güler (Rodrygo, min. 84), Endrick (Alaba, min, 72) y Vinicius (Brahim, min. 84). Gol: 0-1: min. 19, Endrick.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó a Asencio y Lucas Vázquez.

Incidencias: Partido de ida de semifinales de la Copa del Rey, disputado en Anoeta ante unos 40.000 espectadores.

Participantes testimoniales en las grandes noches en el mejor de los casos, Carletto optó por dar continuidad en el torneo al turco y al brasileño, adalides de su equipo en las primeras rondas de una competición que se ha convertido en el caramelo con el que su veterano jefe trata de aplacar las inquietudes de los mozalbetes. Al mando de la tropa puso a Vinicius, capitán con brazalete por primera vez desde que llegó al Real Madrid e interlocutor, por lo tanto, del árbitro en un partido al que la Real Sociedad acudió con un batallón mucho más reconocible.

Alistó a su pelotón de máxima confianza Imanol Alguacil, que priorizó la Copa por encima de cualquier otra meta al inicio de un tríptico alpino que citará a los txuri-urdin el domingo con el Barça en la Liga y el próximo jueves con el Manchester United en la Europa League. Comandaba las operaciones Zubimendi, al que ponen ojitos en la 'casa blanca' pero al que también trata de seducir el Arsenal de otro insigne donostiarra como es Mikel Arteta, mientras que la pirotecnia debía correr por cuenta de Kubo, que pasó de puntillas por Chamartín pero aspira a ser nombrado hijo predilecto de Donostia.

La cita se presentaba en San Sebastián como un anticipo de la Semana Grande con medio año de adelanto y la Real correspondió al calor de su hinchada con un inicio eléctrico. A los cuatro minutos ya había salvado por dos veces Lunin de la quema al Real Madrid, repeliendo primero un disparo a bocajarro de Kubo y encontrándose después un balón suelto que peinó Brais Méndez y estuvo a punto de cazar Aguerd.

Logró contener el ardor local el bando de Ancelotti a partir del buen pie de Ceballos, que acabó marchándose lesionado en el descuento, y golpeó por mediación de Endrick. Lanzó Bellingham con un envío milimétrico en carrera al de Taguatinga, que domó el esférico con el pecho y batió a Remiro definiendo con el exterior de su bota izquierda. El tanto fue una perfecta conjunción de potencia y finura.

Remiro mantiene viva a la Real

A la guerra de trincheras que proponía la Real Sociedad respondía el Real Madrid con escaramuzas relámpago, vía por la que amenazaron con doblar la pena realista los blancos. Cubrió pradera esta vez al galope Bellingham tras una disputa que dejó a Aramburu retorciéndose sobre el césped y cedió a Vinicius, que metió el empeine pero se topó con la mano firme de Remiro.

El bando de Imanol tenía su principal baluarte en el sector izquierdo, donde Asencio sufría para fijar a Barrenetxea en su condición de postizo lateral derecho. El '7' de los donostiarras restó margen de maniobra al canterano de La Fábrica sacándole una amarilla tras hacerle un roto en una acción previa que acabó con una enorme parada de Lunin. Aumentó el tormento para el canario al ser víctima de intolerables cánticos de «Asencio muérete» por parte de un sector de la grada que obligó a parar durante unos instantes un encuentro entretenidísimo para activar el protocolo.

Cortó por lo sano Ancelotti retirando a Asencio en el descanso para abrir paso a Lucas Vázquez. El relevo quitó galones a Vinicius, pacificó el ambiente pero no restó brío a la Real Sociedad. Acariciaron el empate los 'txuri-urdin' con un centro de Barrenetxea a Oyarzabal que permitió volver a lucirse a Lunin. No dio esa opción Endrick a Remiro, salvado por el travesaño tras un zambobazo del ex del Palmeiras después de un envío soberbio de Vinicius.

El ímpetu de Endrick iba en consonancia con el empuje de su equipo, que acumuló méritos para aumentar el botín con un ejercicio muy sólido, especialmente en un remate de Bellingham que abortó Remiro tras desvío previo en un zaguero. No cejó en su empeño pese a ello la Real Sociedad, que se dejó el alma pero se topó con una soberbia actuación de Lunin, aunque llegará viva al Bernabéu.