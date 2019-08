Premier League Adrián, lesionado por un aficionado que saltó al campo El hincha, de blanco a la izquierda, y Adrián, dolido y de verde, en la derecha de la imagen / EFE El portero español, héroe en la final de Estambul, es duda contra el Southampton por lo que el veterano Andy Lonergan podría debutar a sus 35 años RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Viernes, 16 agosto 2019, 18:31

Adrián San Miguel, portero español del Liverpool, es duda para el duelo contra el Southampton del sábado en Premier League, luego de que un aficionado le lesionara durante las celebraciones por la victoria en la Supercopa de Europa el pasado miércoles, dijo este viernes su entrenador, Jürgen Klopp.

«No entiendo realmente por qué (...) cuando estábamos todos juntos, un aficionado saltó sobre algo, fue perseguido por agentes de seguridad, resbaló y golpeó el tobillo (de Adrián). Es una locura», dijo Klopp en rueda de prensa.

«Ayer estaba hinchado. Hoy me ha dicho que estaba mejor, mucho mejor que ayer, pero tenemos que verlo... No habría podido jugar directamente luego de nuestro regreso a Liverpool pero le he visto, él está bien y tiene aspecto de ir mejor. La decisión la tomaremos mañana, no hay ninguna opción de tomarla antes», añadió el entrenador.

Adrián, sorprendido tras el golpe / EFE

Adrián, que llegó al club campeón de Europa el pasado 5 de agosto, triunfó en su primera titularidad con los 'Reds', al detener el último penalti, lanzado por Tammy Abraham, de la tanda disputada contra el Chelsea para dilucidar el campeón de la Supercopa.

Aquí tenemos al idiota que cayó encima de Adrián. Klopp "Si la persona no puede pararse por si misma, entonces los fans que le rodean deben hacerlo. No tuvo gracia ¿Como puede pasar algo así? pic.twitter.com/S9Ls6eI0oz EstoEsAnfield ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (@estoesanfield_) August 16, 2019

El Liverpool no contará con su arquero titular, el brasileño Alisson Becker, durante unas semanas por una lesión en la pantorrilla sufrida en el primer encuentro de la Premier League contra el Norwich. Su N.3, el joven Caoimhin Kelleher (20 años), sigue recuperándose de una lesión.

Si San Miguel no estuviera disponible, la meta del Liverpool la ocuparía el veterano Andy Lonergan, de 35 años, liberado este verano boreal por el Middlesbrough luego de una cesión en tercera división.