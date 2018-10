Tribunales La juez confirma el archivo de la investigación por el trasplante de Abidal Abidal, con su primo en el hospital. Da carpetazo a la causa sin acordar la nueva diligencia que la Fiscalía le proponía para que se sometiera a un examen médico al primo del exfutbolista, donante del hígado EFE BARCELONA Jueves, 4 octubre 2018, 18:19

La titular del juzgado de instrucción número 28 de Barcelona ha descartado reabrir la investigación que archivó en su día sobre presuntas irregularidades en el trasplante de hígado del exfutbolista francés Eric Abidal, como le solicitaba la Fiscalía.

Según han informado fuentes jurídicas, tras pedir su opinión a las partes, la juez ha acordado dar carpetazo a la causa abierta sobre el trasplante, sin acordar la nueva diligencia que la Fiscalía le proponía para que se sometiera a un examen médico al primo del exfutbolista con el fin de comprobar si fue el donante vivo del hígado trasplantado.

En su auto, la magistrada considera que no hay nuevas pruebas que justifiquen reabrir la investigación, que ella misma archivó el pasado mes de abril y que derivaba de unas conversaciones intervenidas al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell en la causa por blanqueo de capitales que instruye contra él la Audiencia Nacional, que apuntaban a una supuesta compra ilegal del hígado.

Argumentos

El pasado mes de agosto, la Fiscalía presentó un recurso al juez para que reabriera el caso sobre el trasplante a Abidal y dictara una orden europea para someter a un examen médico al primo del futbolista internacional, con el fin de comprobar si fue el donante del hígado que se trasplantó al defensa en 2012.

No obstante, la magistrada razona en su auto que esa diligencia no tendría éxito, puesto que en Francia la venta de órganos no constituye delito y ello impediría la imputación del primo de Abidal, indispensable para obligarle a someterse a un examen médico.

En su auto, la juez desestima el recurso presentado por la Fiscalía para reabrir la causa «ante la falta de indicios bastante» de delito, «tratándose en todo caso de meras conjeturas y sospechas». La magistrada advierte también a la Fiscalía de la «imposibilidad» de llevar a cabo la diligencia que propone para examinar al primo de Abidal, dado que en su día Francia ya rechazó la comisión rogatoria que el juzgado le remitió para que se practicara un reconocimiento médico al primo del futbolista.

Además, la magistrada recalca que toda la documentación médica que en su día facilitó el Hospital Clínico, y que la Fiscalía cuestionaba porque faltaba la copia del pasaporte del donante, está en regla, según las mismas fuentes. Según el auto, la propia magistrada del Registro Civil que autorizó el trasplante de Abidal compareció ante el juzgado y comprobó que las supuestas «contradicciones» en la documentación de las que sospechaba la Fiscalía no eran tales, sino que obedecían a una fotocopia «defectuosamente realizada».

El ministerio público pidió el examen médico del primo de Abidal, al entender que esa prueba sería determinante para la investigación, en la que aprecia indicios de los delitos de tráfico de órganos y falsificación de documentos.

El pasado mes de julio, la Organización Nacional de Trasplantes concluyó que el trasplante hepático de donante vivo a Abidal «se realizó conforme a la ley» y a la buena práctica clínica, tras revisar «todos y cada uno de los pasos del proceso», si bien anunció que si se reabría la causa se personaría como acusación particular. También el Hospital Clínico de Barcelona, donde se llevó a cabo el trasplante, ha defendido que el proceso se practicó con todas las garantías.

Escuchas a Rosell

En las escuchas policiales a que fue sometido Rosell en el marco de la investigación sobre blanqueo de capitales, por la que está en prisión preventiva por orden de la Audiencia Nacional, el expresidente azulgrana hablaba con un tal «Juanjo», que comentaba que «compraron un hígado ilegal» a Abidal cuando éste recayó del cáncer, para que le fuera trasplantado en abril de 2012.

Tras recibir el atestado con las intervenciones telefónicas, la juez abrió una investigación y, de oficio, requirió al Hospital Clínico una serie de documentación relacionada con el trasplante y una comisión rogatoria a Francia para aclarar las circunstancias de la donación del hígado por parte de un primo del futbolista, que reside en ese país. Una vez recibida la información, la juez archivó la investigación sobre el trasplante al no apreciar indicios de delito, a lo que el ministerio público no se opuso en ese momento.