Día histórico con récord en el Metropolitano y segunda Liga de Naciones

Javier Varela Martes, 2 de diciembre 2025, 19:39

El Metropolitano vivió una tarde-noche histórica. La vuelta de la final de la Liga de Naciones femenina entre España y Alemania despertó una expectación enorme y con más de 55.843 espectadores en las gradas se convirtió en el partido de la selección femenina con más aforo jamás registrado. La noche fue redonda con la consecución de la segunda Liga de Naciones consecutiva de una selección que sigue haciendo historia fuera y dentro del césped.

La cifra superó ampliamente los 32.657 espectadores que habían llenado La Cartuja en la última final de la Liga de Naciones que cayó del lado español. La afición respondió de manera masiva a la llamada de la seleccionadora, Sonia Bermúdez, y de sus futbolistas, que animaron a los aficionados a acompañar al equipo en esta nueva final.

Cuando comenzó la final el aspecto que presentaba el metropolitano ya era de las grandes ocasiones, pero con el paso de los minutos se fueron llenando el resto de las localidades. El día inestable y los grandes atascos en los accesos al estadio, en plena hora punta de regreso en Madrid, hizo que muchos aficionados llegaran tarde al partido.

El ambiente festivo se completó con la actuación del grupo La La Love You, encargado de animar al estadio durante el descanso del choque. No faltó 'El principio de algo', la canción que se había convertido en himno improvisado del vestuario de la selección española tras eliminar a Alemania en las semifinales de la pasada Eurocopa disputado en Suiza, un recuerdo que las jugadoras mantenían muy vivo.

Felipe VI, presente en el palco de autoridades, y las gradas llenas en el Metropolitano. Afp

La velada tuvo además un componente institucional histórico: el Rey Felipe VI presidió por primera vez un partido de la selección femenina. Aunque su presencia es habitual en encuentros de la selección masculina, hasta ese momento habían sido la Reina Letizia y la infanta Sofía quienes habían acompañado al equipo en sus grandes logros, como la final del Mundial 2023 en Sídney, en ocasiones junto a la princesa Leonor. Su asistencia subrayó el creciente reconocimiento que estaba recibiendo el fútbol femenino en el país.

Además, el palco estuvo lleno de hombres y mujeres de fútbol, encabezados por el seleccionador nacional Luis de la Fuente, así como alguna de las futbolistas que no han podido jugar la final por lesión como Salma Paralluelo y Patri Guijarro. También estaba Rafael Lozuán, presidente de la FEF, Nadine Kessler, directora del fútbol femenino en la UEFA, Reyes Bellver, directora del fútbol femenino en la FEF, o Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Además, personajes ilustres de nuestro fútbol como Rafael Muga, el primer seleccionador (oficioso) español; Mari Carmen Arce 'Kubalita', primera portera de la selección; Marta Perarnau, presidenta de FutPro o Virginia Torrecilla, exjugadora del Atlético de Madrid y de la selección española.

91.648 espectadores en Champions

Aunque el Metropolitano batió este martes el récord de asistencia de un partido de la selección española femenina, se quedó lejos del encuentro con más espectadores en un partido de fútbol femenino en España. Fue en el Camp Nou, que llegó a batir el récord de asistencia en dos ocasiones en la temporada 2021-22 en apenas unas semanas. La primera de ellas fue en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Real Madrid donde el conjunto azulgrana se impuso por 5-2 ante 91.553 aficionados. A las pocas semanas, el estadio del Barça acogió la ida de las semifinales contra el Wolfsburgo que el Barça ganó por 5-1 delante de 91.648 personas. El que es actualmente el récord de asistencia del fútbol femenino.

El Metropolitano sí puede presumir de tener también el récord de asistencia en un partido liguero, en un Atlético-Barcelona. En marzo de 2019 el estadio rojiblanco reunió a 60.739 personas en el que fue en su momento el récord de asistencia de un partido de fútbol femenino en España. Aquel día se superó la cifra establecida en enero de 2019 en el encuentro de Copa de la Reina entre el Athletic y el Atlético de Madrid en San Mamés, donde acudieron 48.121 personas.

