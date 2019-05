Segunda B Irureta: «No estoy cedido en el Sanse, pero el año que viene volveré a la Cultural» Xabi Irureta, en un partido de pretemporada con la Cultural. / CyDL El meta vasco, que se medirá a la Cultural, reconoce que le hicieron salir «de malas maneras» de la Cultural en verano, donde vio «cosas raras», pero ya ha notificado que regresará al firmar una especie de cláusula de repesca en la que decidía el portero DANI GONZÁLEZ León Miércoles, 8 mayo 2019, 20:37

Las paradojas están presentes en la vida y este domingo podría darse una especial. La Cultural se enfrenta al Sanse, donde uno de los guardametas que comenzó la pretemporada con los leoneses, Xabi Irureta, defiende el marco madrileño. Y en el caso de los leoneses, su arquero podría ser Carlos Morales, cedido por el Sanse.

Será una paradoja, pero no un caso exactamente igual. Y es que Xabi Irureta, en una entrevista con leonoticias, ha aclarado su situación en la UD Sanse. «Ha habido un error de concepto. No estoy cedido, rescindí con la Cultural y pertenezco al Sanse. Pero, eso sí, para no tener que pagarme los dos años de contrato, me han dejado una puerta abierta a volver la próxima temporada si así lo deseo», explica el guardameta vasco.

«Tengo la idea clara de volver a la Cultural, ya he enviado la notificación» EL FUTURO

Y la decisión está tomada. Irureta confirma a leonoticias que tienen «la idea clara» de regresar a León. Tanto es así que hace varias semanas que ya envió a las dependencias del Reino de León la notificación correspondiente para ejecutar esa particular 'cláusula de repesca' que sólo podía accionar el jugar. «La temporada que viene empezaré siendo uno más en la Cultural».

«Pasaron cosas raras en pretemporada»

El suyo fue un caso extraño. Fue el primer fichaje tras la caída, de nuevo, a Segunda B, para forjar una portería que ilusionaba junto a Jorge Palatsí. «Me llamaron nada más acabar la temporada, me pusieron sobre la mesa el proyecto a acepté. Me gustaba lo que oía y trabajé muy agusto, pero comencé a ver cosas raras: los porteros no teníamos las mismas oportunidades en pretemporada», afirma.

«Me sentó mal la forma de salir, me hicieron marcharme a malas, pero quiero volver a demostrar lo que valgo» Su salida

En los últimos días de pretemporada, todo fue a peor, ya que Irureta reconoce que comenzó a escuchar «que no contaban conmigo» pero «nadie me lo había comunicado». «Salí adisgusto, me hicieron marcharme de malas maneras y no me sentó bien. Pero me ayudaron a encontrar hueco en el Sanse, algo que ha salido bien, donde me han tratado como a uno más, como si fuera una familia. Pero soy un profesional y quiero volver a demostrar lo que valgo», señala.

La temporada en el club de Matapiñonera ha sido muy positiva, asevera Irureta, ya que «la idea inicial era pelear por la permanencia y al final hemos estado arriba todo el año», aunque han acabado con un sabor un tanto «agridulce» porque «pese a llegar a ser líderes, incluso, al final no vamos a poder estar en playoff».

«Es importante amoldarse a cada situación»

En lo personal, recalca que se ha sentido «agusto» pese a los «gajes del oficio y percances» que ha sufrido, como la fractura de mandíbula ante el Fabril que le dejó varias semanas en el dique seco. «Es importante amoldarse a cada momento y creo que he sabido adaptarme a Segunda B después de varias temporadas en Primera, Segunda y el fútbol de la India», añade.

Ahora se mide a la Cultural con el reto de «acabar bien la temporada» en el Sanse. Tiene ganas de ver a sus compañeros en León, especialmente a aquellos con los que tuvo una relación más estrecha como Yeray, Aridane o Viti. «Será bonito reencontrarme con ellos y darles un abrazo».

«Será bonito reencontrarme con mis compañeros de la Cultural» El partido

Irureta señala que los leoneses llegarán con «más necesidad» de ganar, aunque ellos quieren cerrar definitivamente su clasificación para la Copa del Rey. «Somos profesionales y queremos ganar todos los partidos, aunque estamos tranquilos, sin presión, porque no podemos llegar al playoff», afirma.

Espera que sea un partido «bonito y competido», que se decidirá «por un resultado corto» y que el Sanse afronta con «ganas» y la intención de aprovechar la posible ansiedad de la Cultural. «Tienen que ganar, así que buscaremos hacerles daño a la contra», afirma.

Este será el último reencuentro de Xabi Irureta antes de regresar a la Cultural este verano para tratar de hacerse un hueco en la plantilla y poder, al fin, defender la meta leonesa en un partido oficial.