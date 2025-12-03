Vuelve la Copa del Rey a León: Cultural-Andorra, en directo

19:45

El Reino lucirá un ambiente más frío del habitual, pues los socios están obligados a abonar un suplemento para poder acceder el choque, algo que siempre condiciona las entradas, además de tratarse de un duelo intersemanal.

Por otro lado, Orgullo Cazurro ha admitido que no acudirá al partido tras lo ocurrido en el último duelo liguero .