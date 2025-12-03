Vuelve la Copa del Rey a León: Cultural-Andorra, en directo
Los menos habituales del conjunto culturalista buscarán un triunfo para poder recibir en la próxima ronda a un Primera División
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:30
19:45
El Reino lucirá un ambiente más frío del habitual, pues los socios están obligados a abonar un suplemento para poder acceder el choque, algo que siempre condiciona las entradas, además de tratarse de un duelo intersemanal.
Por otro lado, Orgullo Cazurro ha admitido que no acudirá al partido tras lo ocurrido en el último duelo liguero .
19:41
El que no llegará con total seguridad será Rodri Suárez, a la espera de hacerse una resonancia que evalúe el alcance de su lesión, que se suma a Eneko y Sobrino, además de otros jugadores que sufren «sobrecargas o procesos gripales con los que no vamos a arriesgar».
19:38
Será una oportunidad para los menos habituales, aquellos que tienen menos minutos, como confirmó Ziganda en la rueda de prensa previa al choque, dejando claro que habrá muchas rotaciones en el once inicial como ya ocurrió en la ronda anterior.
Aquí puedes leer las declaraciones completas.
19:34
El conjunto leonés disputa la segunda ronda de la Copa del Rey tras el primer triunfo ante el Tropezón. Además, esta vez lo hará en casa, ante su gente, devolviendo la Copa al Reino tras el último duelo disputado el pasado mes de diciembre ante el Almería.
19:31
¡Buenas tardes! ¡Vuelve la Copa del Rey al Reino de León! La Cultural intentará ganar ante su gente a un Andorra que llega tocado y con un reciente cambio de entrenador en su banquillo.
Ante la falta de televisión que retransmita el encuentro, síguelo en directo con nosotros.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Una mujer de 80 años, trasladada de urgencia al Hospital de León tras ser atropellada
- 2 Álvaro, speaker de Orgullo: «Llevo toda mi vida subido a esa valla»
- 3 Huelga de médicos en León: cuatro días de paro tras el puente y servicios mínimos garantizados
- 4 Se matriculan dos coches de superlujo en León por primera vez en cinco años
- 5 Julián, el minero vadiniense al que falló uno de sus cinco hijos
- 6 La nieve aísla Peñalba: «Si no llega el taxi me echo a andar porque necesito comida»
- 7 ¿Reconoces estos platos y postres típicos de León?
- 8 El aplazamiento de Verifactu a 2027 enciende a los autónomos leoneses: «Nos han hecho pagar para nada»
- 9 De los quirófanos a la pantalla: personal del Hospital de León protagoniza un cortometraje
- 10 El parricida de Valderrueda confiesa los hechos: «Soy consciente y soy el culpable»
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad