La grada del Reino de León en el partido contra el Mirandés. Liga Hypermotion
Sigue el Cultural - Málaga en directo

Leoneses y andaluces llegan separados por tan sólo un punto y la victoria supondría escapar durante una jornada de la zona de peligro de la Liga Hypermotion

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:32

Actualizado Hace 1 minuto

20:32

0' ¡ARRANCA EL PARTIDO!

20:32

Finalizado el homenaje al expresidente de la Cultural fallecido, se inicia el partido.

20:31

Minuto de silencio en León.

20:30

A punto de comenzar el encuentro en León. Sin probabilidad de lluvia pero bastante frío. Ahora mismo, unos siete grados en el Reino.

20:18

Y aquí el 11 del Málaga para este partido:

20:12

Aquí tenemos el once inicial del Cuco Ziganda para esta noche en León:

20:09

Seguimos con el técnico, pero de la Cultura. Un Ziganda que llegó para sustituir a Llona hace ya unos meses y que, antes de este encuentro, ha declarado que es «urgente» volver a ganar en casa «.»

20:05

Aunque no tiene que ver con el fútbol, una de las noticias deportivas del día es el final del contrato de Dani Gordo con el Ademar. Entrenador y club separarán sus caminos al final de esta temporada .

20:00

Buenas noches. Otro lunes más la Cultural vuelve a jugar. Este 17 de noviembre el rival es un Málaga que también llega necesitado de puntos. Consulta aquí la previa del partido .

