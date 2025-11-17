Sigue el Cultural - Málaga en directo
Leoneses y andaluces llegan separados por tan sólo un punto y la victoria supondría escapar durante una jornada de la zona de peligro de la Liga Hypermotion
Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:32
20:32
0' ¡ARRANCA EL PARTIDO!
20:32
Finalizado el homenaje al expresidente de la Cultural fallecido, se inicia el partido.
20:31
Minuto de silencio en León.
20:30
A punto de comenzar el encuentro en León. Sin probabilidad de lluvia pero bastante frío. Ahora mismo, unos siete grados en el Reino.
20:18
Y aquí el 11 del Málaga para este partido:
20:12
Aquí tenemos el once inicial del Cuco Ziganda para esta noche en León:
20:09
Seguimos con el técnico, pero de la Cultura. Un Ziganda que llegó para sustituir a Llona hace ya unos meses y que, antes de este encuentro, ha declarado que es «urgente» volver a ganar en casa «.»
20:05
Aunque no tiene que ver con el fútbol, una de las noticias deportivas del día es el final del contrato de Dani Gordo con el Ademar. Entrenador y club separarán sus caminos al final de esta temporada .
20:00
Buenas noches. Otro lunes más la Cultural vuelve a jugar. Este 17 de noviembre el rival es un Málaga que también llega necesitado de puntos. Consulta aquí la previa del partido .
