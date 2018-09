Señé: «La realidad es que estamos en Segunda B y hay que salir de aquí cuanto antes» Señé se fotografía con un aficionado durante la entrevista. / Noelia Brandón El futbolista de la Cultural y Deportiva Leonesa reflexiona sobre un verano «no muy tranquilo» y augura una temporada complicada en la que «nos va a costar estar arriba» | El catalán garantiza estar al «100 por 100» con la cabeza en León y pide adaptarse «lo antes posible» a la categoría RUBÉN FARIÑAS León Sábado, 8 septiembre 2018, 10:19

Fue el protagonista del verano. Pasó de estar fuera del equipo a alimentar la esperanza de que siguiera iluminando el camino al gol del culturalismo.

Josep Señé vivió el 'culebrón' del mercado de fichajes y su cláusula de rescisión le llevó a seguir defendiendo la camiseta del club leonés. Ahora, afirma está centrado en el equipo, consciente de la categoría en la que tiene que jugar y se plantea el ascenso como reto.

¿Cómo va esta readaptación a Segunda B?

Bien, adaptándonos a la categoría; una categoría que no gusta a nadie porque es muy distinta a donde venimos, y nos va a costar estar arriba. Hay muchos equipos que juegan con sus propias circunstancias, el campo, encerrarse, ser más agresivos que quizá en otras categorías. Tenemos que estar muy serios durante toda la temporada.

¿Y está preparado Señé para ser ese faro que ilumine el camino al gol de esta Cultural?

Totalmente. Hay que adaptarse a las circunstancias; el descenso no gusta a nadie pero hay que adaptarse y ganar partidos, que es lo que todos queremos.

¿Este verano ha tenido demasiado movimiento para ti?

Si, pero de todo se aprende. No ha sido un verano muy 'tranquilo'; hubo posibilidades de seguir creciendo desde el punto de vista profesional pero no se llego a un acuerdo; al final yo estoy aquí y estoy contento de estar aquí e intentar conseguir los objetivos.

¿Ha sido justa la Cultural contigo?

No entro a medir la justicia porque es muy relativa. Cada uno mirará para adentro y cada uno defiende sus intereses.

¿Qué opciones barajaste?

Con los clubes interesados se hablo con la Cultural y al final no hubo acuerdo. Es agua pasada.

Salió una información en un medio en el que se afirmaba que tu primera opción era salir de la Cultural, ¿fue así?

Los periodistas al final cambian un poco las palabras. Estuve en todo momento tranquilo, no era mi primera intención sino que se barajaban distintas posibilidades y había que llegar a un acuerdo. En el momento en el que no se llega a ese acuerdo, totalmente centrado en la Cultural.

¿En el próximo contrato firmarás una cláusula de descenso?

La anterior agencia de representación no hizo 'bien' su trabajo y me vi afectado. Son cosas que lleva mi representante e intentan mirar lo mejor para el representado.

¿Un jugador de tu nivel debe estar en Segunda B?

Lo que crea o no crea importa bien poco. La realidad es que estamos en Segunda B y hay que salir de aquí cuanto antes. Ahora estoy centrado en trabajar día a día para conseguir todas la victorias posibles que nos acerquen a los puestos de arriba.

¿Tú estás ya metido en la dinámica de Segunda B?

Todo el equipo puede dar más. No es lo mismo jugar en Gijón o Pamplona que enfrentarnos, con respeto, al Navalcarnero; es otro terreno y no estamos acostumbrados. Intentaremos llevar la adaptación lo más rápido posible para conseguir resultados. En Navalcarnero hicimos un partido perfecto, aunque no vistoso, fue sólido, que es lo que necesitamos.

¿Puede valer a la Cultural con ser sólidos o hay que exigir algo más?

Depende. Hay partidos para todo. En el Reino se nos va a exigir mucho más y nosotros nos exigimos juego bonito y la efectividad del primer día, pero luego vas a campos que es mucho más difícil jugar; en Pontevedra el estado del terreno de juego deja que desear, pero es lo que nos vamos a encontrar en la categoría; hay que adaptarse lo más rápido posible.

Parece que existe un mal habito desde el pasado año: En casa mostráis un gran nivel y fuera no, ¿por qué?

No lo creo así. En Pontevedra tuvimos dos errores defensivos y nos costaron dos goles, pero si lo jugamos diez veces solo lo perdemos esa vez. El equipo creó ocasiones para llevarse el partido. Al final no entra la pelota y todo se ve desde el lado negativo. Desde el club sacamos conclusiones positivas y el otro día no ganamos porque no entra la pelota y en Navalcarnero dimos un paso para adaptarnos a la categoría.

El juego de Pontevedra o Navalcarnero; ¿cual prefieres?, ¿la contra o arrinconar al rival?

Estamos más cómodos embotellando al rival pero viene dado por circunstancias del partido. El campo era pequeño, nos empotraban con saques de banda a nuestro área; es diferente y hay que adaptarse a todo.

¿Qué diferencias ves entre Rubén de la Barrera y Víctor Cea?

Hay matices diferentes pero la esencia es la misma: tener el balón, ser dominadores del partido y cuando no se pueda ser lo máximo defensivos posibles para evitar que el rival nos haga daño.

¿Prefieres un entrenador del estilo a Rubén, que esté encima todo el partido; alguien como Víctor, más tranquilo?

Cada uno tiene sus métodos. Nosotros nos tenemos que adaptar a la forma de entrenar del entrenador y ambas son válidas.

Víctor Cea rehuye de pronunciar la palabras 'ascenso', ¿y tú?

Es el objetivo, pero queda mucho trabajo. Que nadie se piense que vamos a ganar todos los partidos como al Rápido de Bouzas, va a haber que trabajar más los partidos. Esperemos que la gente nos arrope en las mal dadas y eso va a servir de mucho.

¿Cuál es tu objetivo a nivel personal?

El mismo que el del equipo. Ir partido a partido y estar lo más arriba posible.

Y, por último, ¿está Señé 100 por 100 con la cabeza en la Cultural?

Sí, sí, total. Desde que empezó la Liga estoy al 100 por 100 aquí y con el equipo para ayudar con lo que sea.