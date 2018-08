Cea: «No habrá primera y segunda unidad» Víctor Cea, técnico de la Cultural. / Sandra Santos El técnico de la Cultural califica de «inesperada» la baja de Guarrotxena y contempla la posibilidad de reforzar la delantera en este nuevo escenario DANI GONZÁLEZ León Viernes, 3 agosto 2018, 15:21

La pretemporada avanza y Víctor Cea comienza a ver poco a poco el equipo que desea. El técnico de la Cultural y Deportiva Leonesa ha afirmado en sala de prensa este viernes que se marca la prioridad de «crecer» y ganar en «conceptos y competitividad» antes que los resultados en estas semanas de preparación.

El técnico madrileño ve una clara evolución en el equipo, en algunos aspectos «más rápida de lo esperada» y ha considerado que el equipo está aún a mitad de proceso. «Esta es la progresión que imaginábamos», añade.

Lo que tiene claro es que todos vana tener un papel preponderante en sus planes. «No va a haber una primera y una segunda unidad. Así se lo he dicho a los jugadores porque, si lo hacemos, la temporada no será todo lo beneficiosa que queremos. Hay que crear sinergias, cada uno tiene sus matices y eso nos hace mejores», afirma.

Valora la «versatilidad» como un gran punto de apoyo que fortalecer y no ve un aspecto en el que tenga que centrarse más en trabajar porque «todos van relacionados».

Guarrotxena

Sobre la salida de Guarrotxena, Víctor Cea la califica como «inesperada» y, por ello, contempla la opción de reforzar la delantera, pero pide «valorar lo que tenemos ya en casa».

Acerca de la decisión del vasco, sostiene que «ha tomado la decisión que cree que es lo mejor para él» y que contaban con Guarrotxena, pero esta situación ha cambiado todos los planes. «Le deseamos lo mejor, es un futbolista con muchas capacidades y un chaval de diez».