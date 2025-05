El plan de la Cultural contaba con un himno y un amuleto En una temporada idílica, el club leonés encontró en La Morocha su particular grito de batalla y en el paraguas un talismán para culminar con ascenso

Hace poco más de un año, un vídeo simulando un pasaje de 'La casa de papel' servía para anunciar la renovación de Raúl Llona como entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa. Una de las palabras más repetidas en conferencia de prensa por el riojano, 'plan', marcaba el camino.

'El plan'. Ese era el lema de la Cultural para comenzar a caminar, para dar una nueva vuelta de tuerca a un proyecto que se había quedado a las puertas de la fase de ascenso y que quería conseguir ese reto en esta nueva temporada.

Pero para que los planes salgan bien necesitan también de elementos que logren arraigo, cohesión e identificación con él. Y más allá de lo futbolístico para que tenga sus resultados en el verde.

Labanda sonora la pone BM y Luck Ra

Ese elemento, en esta Cultural, ha sido la música. Y una canción que, aunque la han utilizado otros equipos - el Mirandés o el Pontevedra, por ejemplo -, ha servido para poner banda sonora a cada victoria del conjunto leonés... hasta convertirse en el himno de este ascenso.

Y es que no hay nadie en León que no sepa qué es La Morocha. En las últimas horas, a buen seguro, sus reproducciones en Spotify se habrán multiplicado en León a raíz del ascenso. Cada triunfo de los leoneses ha permitido 'sacar a bailar' a la morocha, con vídeos en redes reclamados por aficionados, llegando a los distintos bares y locales de ocio nocturno de la ciudad y, cómo no, al Reino de León al final de los encuentros que acababan con triunfo.

💃🏻 Me confirman que ayer también sacaron a bailar a la morocha

Todo surgió en la concentración de pretemporada del equipo en Villablino cuando Alejandro Amigo, guardameta del equipo, 'introdujo' esta canción en el vestuario. Desde ese momento, 'La Morocha' se ha convertido en el himno de este ascenso como lo fue 'Freed from desire' de Gala en 2017 y su archiconocido en León 'Gallar no falla' que, ahora, se ha actualizado y es Justo el que 'protagoniza' esta canción.

El paraguas y su efecto 'mágico'

Pero no ha sido el único talismán de esta Cultural, que ha encontrado en un anuncio rutinario un elemento al que agarrarse o en el que justificar la fortuna. Cosas del fútbol y de la superstición que, en el deporte, se magnifica.

El post en redes sociales del club acerca de los paraguas permitidos en el estadio Reino de León acabó siendo un amuleto. Quizá buena parte de culpa tenga el estadista de la Primera RFEF, Pedro González, cuando, con un dato que pocos esperaban - pero que él sí tenía registrado - trató de invitar al optimismo a los leoneses en una mala racha: siempre que se publicaba este anuncio, la Cultural no perdía.

Fue el 22 marzo, ante el Real Unión de Irún. La Cultural llevaba un mes sin ganar y quería recuperar la senda de la victoria en una tarde lluviosa en la que Pedro González sacó ese dato: de las últimas veces con la publicación del 'tuit del paraguas', la Cultural había ganado en siete. El partido acabó en empate, pero se mantuvo la racha de imbatibilidad tras esa publicación.

Maikel saca el comodín del paraguas



Las últimas 9 veces que nos avisó de llevar paraguas:



7V🟢2E🟡



Cornella 🟢

Dépor🟢

Lugo🟢

Real B 🟡

Ourense🟢

Ponfe🟢

Unionistas🟢

Celta F🟢

— Pedro González (@Peter26582) March 22, 2025

Desde entonces, el club publicó este post en todos los partidos en casa - incluso alguno a domicilio - en busca de ese efecto talismán. Al menos en el Reino tuvo efecto, ya que como contabilizó Pedro González, en las 14 veces que se publicó ese tuit, la Cultural logró diez victorias y cuatro empates.

Incluso en el partido ante el Andorra - donde toda ayuda era bienvenida - apareció esa publicación: «Para el sol o para la lluvia, pero recordad que solo está permitido el acceso al estadio de paraguas plegables».

ℹ️ INFORMACIÓN



🌂 Para el sol o para la lluvia, pero recordad que solo está permitido el acceso al estadio de paraguas plegables #AúpaCultu | #CulturalAndorra

De esta manera, y con todos los talismanes y símbolos posibles, la Cultural ha culminado su ascenso: el ascenso de La Morocha y del paraguas.

