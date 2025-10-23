leonoticias - Noticias de León y provincia

Yeray disputa un balón ante un jugador del Cádiz en la última visita cadista al Reino de León. Peio García
Fútbol | Cultural

La Cultural conoce su horario para visitar a un favorito al ascenso

Los leoneses visitarán en la jornada 15 el Nuevo Mirandilla para enfrentarse al Cádiz CF

Dani González

Dani González

León

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:29

Comenta

LaLiga ha hecho oficial este jueves el horario de los partidos correspondientes a la décimoquinta jornada de la Liga Hypermotion.

En esa fecha, la Cultural y Deportiva Leonesa jugará a domicilio ante uno de los grandes candidatos al ascenso, el Cádiz CF, en un choque que se disputará en tierras gaditanas.

El encuentro, que se jugará en el estadio Nuevo Mirandilla, tendrá lugar el domingo 23 de noviembre a partir de las 16:15 horas.

Este partido supondrá el reencuentro de Rubén Sobrino con su exequipo y de dos actuales jugadores del Cádiz, Jorge Moreno e Iza Carcelén, con la Cultural.

