La Cultural conoce su horario para visitar a un favorito al ascenso

Yeray disputa un balón ante un jugador del Cádiz en la última visita cadista al Reino de León.

Dani González León Jueves, 23 de octubre 2025, 11:29 Comenta Compartir

LaLiga ha hecho oficial este jueves el horario de los partidos correspondientes a la décimoquinta jornada de la Liga Hypermotion.

En esa fecha, la Cultural y Deportiva Leonesa jugará a domicilio ante uno de los grandes candidatos al ascenso, el Cádiz CF, en un choque que se disputará en tierras gaditanas.

El encuentro, que se jugará en el estadio Nuevo Mirandilla, tendrá lugar el domingo 23 de noviembre a partir de las 16:15 horas.

Este partido supondrá el reencuentro de Rubén Sobrino con su exequipo y de dos actuales jugadores del Cádiz, Jorge Moreno e Iza Carcelén, con la Cultural.

