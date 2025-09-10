leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Thiago Ojeda, jugador de la Cultural. Peio García
Fútbol | Cultural

Otro partido en lunes para la Cultural

El conjunto leonés visitará al Córdoba en la que será la segunda jornada consecutiva que jugará en lunes

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:57

De nuevo, en lunes para cerrar la jornada. La Cultural y Deportiva Leonesa 'sufrirá' el segundo horario de la temporada en lunes y, además, será el segundo de manera consecutiva.

LaLiga ha hecho oficiales los horarios de la novena jornada del campeonato de liga de la Liga Hypermotion en la que el equipo de Raúl Llona visita el Nuevo Arcángel para medirse al Córdoba.

El choque se disputará el 13 de octubre – día festivo – a partir de las 20:30 horas en el estadio cordobés. De esta manera, los leoneses enlazarán dos jornadas seguidas en lunes, ya que en la fecha anterior se medirán al Albacete en el Reino de León el lunes 6 de octubre que, casualmente, también es festivo en la ciudad de León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La casa decorada con bicicletas en un pueblo de León que sorprende a sus vecinos
  2. 2 Una mujer resulta atropellada por una bicicleta en la ciudad de León
  3. 3 La Vuelta llega a El Bierzo: estos son los pueblos y horarios de paso del pelotón
  4. 4 Una flota de coches de alquiler dispara las ventas de una marca en León
  5. 5 Un choque entre un todoterreno y un taxi furgoneta se salda con un joven de 22 años herido
  6. 6 Bomberos de León alertan de la explosión de baterías de patines con un último episodio en Pinilla
  7. 7 Detienen al presunto autor del apuñalamiento a un joven de 26 años en Santa María del Páramo
  8. 8 La plaza Mayor seguirá con obras en 2026 y «preocupan» los planes de Ancha y Regla
  9. 9 Fasgar, un mes «con el fuego encima de nosotros»: «Es inentendible»
  10. 10 Los titulados universitarios viven en el centro y en Armunia se quedan en el graduado escolar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Otro partido en lunes para la Cultural

Otro partido en lunes para la Cultural