Otro partido en lunes para la Cultural

De nuevo, en lunes para cerrar la jornada. La Cultural y Deportiva Leonesa 'sufrirá' el segundo horario de la temporada en lunes y, además, será el segundo de manera consecutiva.

LaLiga ha hecho oficiales los horarios de la novena jornada del campeonato de liga de la Liga Hypermotion en la que el equipo de Raúl Llona visita el Nuevo Arcángel para medirse al Córdoba.

El choque se disputará el 13 de octubre – día festivo – a partir de las 20:30 horas en el estadio cordobés. De esta manera, los leoneses enlazarán dos jornadas seguidas en lunes, ya que en la fecha anterior se medirán al Albacete en el Reino de León el lunes 6 de octubre que, casualmente, también es festivo en la ciudad de León.

