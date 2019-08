Luque: «No podemos pedir que la Cultural sea campeona ya en septiembre» Imagen de Luqe en ruedea de prensa. / CYDL El centrocampista cántabro, a pesar del empate de la primera jornada, sabe que «no hay que ponerse nerviosos, si trabajamos bien, van a llegar las victorias» DANIEL MELCÓN León Martes, 27 agosto 2019, 14:53

Julián Luque, jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa, ha sido el encargado de analizar la actualidad del club en rueda de prensa. Después del empate contra el Amorebieta, el cántabro ha expresado que «hay que ser más contundentes atrás». «Si somos capaces de ser sólidos en defensa, ganaremos muchos partidos», asegura el cántabro.

Sin embargo, no es lo único que falló el sábado, según el centrocampista, también lo hizo el control del mediocampo. «Nos hubiera gustado tener más control, somos capaces de tenerlo», señala el centrocampista.

La temporada no ha comenzado de la mejor manera posible. El empate fue un baño de realidad que no ha sentado bien a la afición. Sobre ello, Luque sabe «hay esa sensación de que la Cultural tiene que ser primera desde la jornada uno y ser campeona en septiembre, pero no hay que ponerse nerviosos, sabemos que si trabajamos bien, van a llegar las victorias».

Este próximo domingo tendrá que viajar a Irún (18:00 horas) para enfrentarse a un Real Unión que cayó derrotado contra el Calahorra. No obstante, para Luque será un partido «complicado», en el que tendrán que «mejorar los aspectos en los que no estuvimos bien el otro día».

De cara a lo que resta de temporada, es conocedor de que «tenemos que ir al día siguiente» para conseguir las metas propuestas en un año «complicado». El centrocampista cántabro llegado esta temporada lo hace con la «ilusión» de «estar en un equipo que pelea por algo bonito».