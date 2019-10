Segunda B Luque: «Ganar tres partidos seguidos es muy difícil, pero nos reforzaría enormemente» Julián Luque, en sala de prensa. / CyDL El mediocentro de la Cultural se reencontrará con el Guijuelo, donde pasó las últimas cuatro temporadas, en el partido «más especial» para el cántabro DANI GONZÁLEZ León Jueves, 3 octubre 2019, 18:08

Será un partido especial para Julián Luque. El mediocentro cántabro se reencontrará este sábado (19:00 horas) con el CD Guijuelo, club de sus últimas cuatro temporadas, con una Cultural que supone para él un salto en su carrera.

Y a este partido llega con sensaciones «importantes». «Acostumbrarte a ganar es bonito, aunque creo que es difícil ganar tres partidos seguidos. Sabemos que los puntos nos reforzarían, pero estamos en el arranque, los resultados pesan y sumar nueve de nueve sería importante para refrendar la confianza y sus frutos», ha señalado el jugador de Torrelavega.

El mediocentro ha considerado que el equipo «va a mejor» y «hay que seguir progresando». «Estamos adquiriendo automatismos para resolver situaciones y encontrar espacios. Tenemos gente capaz de hacer daño por dentro, y lo más difícil es abrir la lata, ese primer gol. No pensamos encontrar facilidad», ha apuntado Luque.

Para el futbolista, llegado desde el Guijuelo, la forma de ganar «es importante» y considera que se ha visto «en los últimos partidos». «Sacar los tres puntos remontando y sufriendo fuera de casa es muy importante. La vía para sacar los puntos nos refuerza para seguir trabajando con intensidad cada día», ha asegurado.

Por todo ello, el cántabro cree que es «vital» tener a todo el equipo «enchufado». «No hay titulares y suplentes, hay gente válida, mucha competencia, momentos para todos y hay que sumar», ha destacado un Luque que señala que le gusta «destacar» pero para el que lo importante «es el colectivo».

El partido «más especial» para Luque

Y ha insistido en que será «el partido más especial». «Es mi segunda casa, el fútbol me puso en Guijuelo. Pasé momentos malos, toqué fondo tras la situación anterior, y sin la ayuda de la gente que trabaja allí no habría superado los problemas. Me hicieron creer de nuevo, y sólo puedo estar agradecido», ha matizado.

Buen conocedor del conjunto chacinero, Luque ha destacado que el Guijuelo es un equipo «distinto» a domicilio. «El escenario nos viene bien, pero va a ser difícil. Van a plantear un partido largo, fuertes en bloque medio. Pero si seguimos así, como sabemos, sacaremos los puntos», ha afirmado.

Por último, Luque ha asegurado que la concentración será «clave» y que la Cultural intentará ser «protagonistas siempre». «Tienen gente técnica y rápida y que te penalizan a la mínima. Habrá que estar muy atentos», ha apuntado.