Llona: «Es un gran aliciente hacer historia en este club»

El entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, Raúl Llona, ha afirmado que le preocupa «en parte» que en algunas conversaciones entre aficiones se dé «por hecho» el ascenso con la ventaja que tiene el equipo de nueve puntos sobre el segundo clasificado.

«Me preocupa porque no está hecho, ni mucho menos, queda un montón. El mensaje es de optimismo, pero desde el realismo: aún queda camino. Pero sí que me gusta que esto nazca de que la gente esté ilusionada y que le guste lo que ve», ha expresado Llona.

El técnico logroñés ha manifestado que todos quieren ser «parte de la historia del club», siendo este un «aliciente muy potente» para seguir autoexigiéndose al máximo cada día. «Siempre buscamos competir contra nosostros mismos. Es lo que nos permite dar una buena versión cada fin de semana y no tengo miedo en ese sentido, porque veo a mi equipo dando el máximo cada día», ha apuntado.

Valorando el mes de marzo, como todos, como un tramo «importante» de la temporada, Llona sí ve una diferencia respecto a abril y mayo donde «todo te puede penalizar, es a vida o muerte y en marzo aún tienes margen de maniobra».

El Zamora, con más peligro «de que pueda parecer»

Este domingo (17:30 horas) recibirán al Zamora en el estadio Reino de León, un rival que «tiene jugadores de calidad y una vez que se han asetado en la categoría, han encontrado estabilidad». «Es un partido más complicado de lo que pueda parecer, que entraña más dificultad de la que, quizá, detecte el aficionado. Son un buen rival, están haciendo una gran temporada y tienen argumentos para hacernos daño», ha expresado.

El riojano no contará para este partido con Samanes, que sufrió una luxación de hombro la semana pasada y aún está «dolorido», pero espera que se reincorpore a los entrenamientos «esta semana que viene». También causará baja Guzmán, con un esguince de tobillo, al igual que Kevin Presa, que cumple ciclo de amonestaciones.

Sin instrucciones para los apercibidos: «Que jueguen normal»

En este sentido, Llona se ha mostrado «extrañado» por el alto número de tarjetas que ha visto su equipo en el Reino de León en los últimos partidos. «Lo hemos analizado y nos extraña. Pero somos un equipo valiente, asumimos riesgos y es parte del juego», ha indicado.

Con otros jugadores apercibidos como Eneko, Rodri, Álvaro, Artola y Escobar, Llona reconoce que sí tuvo en cuenta este condicionante la jornada pasada, pero no para el duelo ante el Zamora: «Les he dicho que jueguen normal, que no se vean condicionados por ello».