Bañuz: «Sabemos que no podemos relajarnos en ningún partido»

El portero de la Cultural y Deportiva Leonesa, Miguel Bañuz, ha dejado claro este jueves en la sala de prensa que no pueden «relajarse» hasta no lograr el objetivo de acabar en primera posición la temporada.

«Tenemos un pequeño colchón, pero no podemos entrar más relajados a los partidos por ello y no lo estamos haciendo. Esa distancia significa que estamos haciendo las osas muy bien y que, si seguimos así, llegará el premio», señala el portero en referencia a los nueve puntos de ventaja que tienen al frente de la tabla.

Después de «buen punto» logrado en Tajonar, Bañuz insiste en la «confianza» que está mostrando el equipo y el nivel «muy alto» mostrado en esta segunda vuelta en un momento donde «todos los equipos se juegan algo».

El guardameta destaca del equipo que «quiere más y no se conforma», por lo que no cree que vayan a bajar el nivel. «Y es complicado, porque hay veces que el ego se alimenta y te relajas, pero aquí no está pasando. Todos somos conscientes de que el objetivo aún no se ha logrado», explica.

Más una «desilusión» que una decepción

¿No ascender como líderes sería una decepción? Bañuz considera esta como una palabra «muy gruesa» y lo calificaría más como «desilusión», si bien es cierto que, insiste, «el objetivo es mantenernos donde estamos». «El club merece vivir el fútbol profesional», apunta.

En lo personal, la ausencia de porterías a cero la está llevando con «normalidad», siendo conscientes de que «ayudan al equipo a ganar» pero «mientras ganemos, estaré satisfecho». También ha hablado sobre Amigo, cuya recuperación va «por sensaciones» y al que ha intentado ayudar en todo. Esa lesión, asegura, no ha afectado a su nivel de exigencia: «Joel ha entrenado al máximo y yo siempre me he exigido todo lo que he podido».

