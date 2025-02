Llona confirma que la renovación de Manu Justo se da «por objetivos»

Dani González León Viernes, 14 de febrero 2025, 15:13 Comenta Compartir

El entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, Raúl Llona, ha valorado muy positivamente la renovación de Manu Justo, que el propio técnico ha confirmado que es «por objetivos».

«Hayque felicitar al jugador por apostar por este tipo de contrato. Es un deantero cotizado que podría esperar y ver dónde jugar. Y también a Manzanera por llevarlo a cabo«, ha expresado Llona, que considera que es »una muy buena noticia a medio plazo«: »Nos aseguramos un delantero de categoría independientemente de dónde juguemos«.

El técnico también fue preguntado por su renovación, que señala que está «parada» porque «no hay nada que hablar, todo está firmado en el contrato».

Los presuntos insultos racistas a Ben Hamed

El entrenador culturalista también se ha manifestado acerca de los presuntos insultos racistas al jugador del Amorebieta Ben Hamed. Llona ha afirmado que no escuchó «nada» y que es un tema «peliagudo, de actualidad, que hay que tratar con sensibilidad»: «La actitud del jugador no era la correcta a nivel de deportividad, pero se puede equivocar porque son momentos de tensión. Hay que darle un poco de tranquilidad a todo».

En este sentido, expresó que el público «defiende a su equipo y apreta para que no se siga perdiendo tiempo» y aclara que «no hay pruebas de que pudiera pasar algo». «Pero somos conscientes de que hay unos límites que no se deben superar», añadió Llona, que da el tema por «zanjado» y desea que no haya «ningún tipo de sanción».

En lo deportivo, Llona no ha negado que la lesión de Amigo haya podido afectar al nivel de Bañuz. «Puede ser, la competencia siempre es buena y puede haberle afectado. Pero nunca se deja nada», ha señalado el técnico, que ha confirmado el regreso de Guzmán a la convocatoria tras recuperarse de su lesión.