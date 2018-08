Llamazares confía en la continuidad de Señé y Albizua Señé, en el partido ante el Albacete. / Peio García El director general de la Cultural sigue remitiéndose a la cláusula del catalán y afirma que no han recibido ninguna «oferta firme» | Insiste en que la postura del club con Mario Ortiz fue «intachable» DANI GONZÁLEZ León Viernes, 3 agosto 2018, 15:13

El director general de la Cultural y Deportiva Leonesa, Felipe Llamazares, ha vuelto a salir al paso de la posible salida de Josep Señé del equipo leonés y se ha remitido, de nuevo, a la cláusula de 7 millones que aparece en el contrato del mediapunta.

«Señé es jugador de la Cultural, tiene un contrato que sigue vigente», señala Llamazares, que vuelve a recordar que no sería el primer jugador que ejecuta la cláusula para abandonar el club leonés.

El director general culturalista reconoce que algún club ha «sondeado» la posibilidad de fichar a Señé, pero afirma que «nadie ha puesto una oferta firme sobre la mesa». Además, asegura que solo aceptarán una propuesta «considerable», que esté «más cerca de los 7 millones que del millón».

Caso Mario Ortiz

Acerca de otras salidas recientes, Llamazares ha defendido la postura del club en el caso Mario Ortiz. «Negocié en primera persona su continuidad y nuestra actitud fue intachable. Era uno de los jugadores mejor pagados, en enero le emplazamos a hablar a final de temporada, así lo hicimos, pero rechazó continuar pese a que no contaba para el Eupen», afirma Llamazares.

El director general de la Cultural recalca que «a los jugadores de este club se les paga bien» y pidió que todos «se dejen la piel en el campo», aclarando que no es un «reproche» a Mario Ortiz. «Le planteamos dos años de renovación con un pequeño recorte, pero no lo aceptó. No ha querido jugar en León y se ha ido a Reus cobrando menos», señala.

Guarrotxena, Iza, Albizua, Jesús Fernández y Gianni

También ha echado luz sobre la salida de Guarrotxena. El vizcaíno confirmó a Llamazares su continuidad la pasada semana y, por ello, el club lanzó el #yosigo en las redes. «Pero vino con una oferta en la que pagaban su cláusula y se ha ido», añade.

El director general afirma que la salida de Iza ha sido por un mecanismo similar y reconoce que Jesús Fernández y Gianni saldrán. «Querían salir, nos lo han comunicado y nosotros no contamos con ellos».

El caso más complicado de resolver es el de Unai Albizua. El central vasco está a la espera de una propuesta que le seduzca, pero Llamazares es optimista y cree que continuará en León.