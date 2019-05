«Me hubiera gustado seguir» José Manuel Aira, en rueda de prensa. El técnico berciano se despide en rueda de prensa tras cinco meses como entrenador de la Cultural y lo hace lamentando no haber alcanzado el play-off: «Me duele por la ciudad y por la afición y por ser un lugar muy cercano a mi persona» DANI GONZÁLEZ León Lunes, 20 mayo 2019, 14:09

José Manuel Aira, exentrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que su adiós está lleno de agradecimientos: «Nuestra etapa se da por finalizada. Agradezco el apoyo de Aspire, en la figura de Iván, la ayuda de Felipe en el día a día, y el excelente trato con el personal de oficinas y de club en todo momento«.

Igualmente ha destacado «el cariño y trato recibido en la ciudad de León. Nos han hecho muy fácil el desarrollo de esta etapa, dejamos mucha gente buena aquí».

Los agradecimientos han sido extensos en un adiós marcado por instantes emotivos y llenos de lágrimas: «Gratitud a mi cuerpo técnico, gracias a Óscar, mi amigo. Cristóbal, un profesional que nos ha aportado mucho, Mario, de enorme conocimiento y dedicación, Roberto, con el que había compartido vestuario y de segura profesionalidad. Gracias. Gracias a Salus, al equipo de fisios por su apoyo. Gracias a toda la gente de secretaría técnica por su presencia. Destaco al equipo de trabajo de cantera, encabezado por Carlos, se ha visto cómo nos hemos reforzado, y con esa línea llegarán muy lejos. Quiero dar las gracias a los jugadores. Son los protagonistas, sin ellos no hay nada. Gracias por su compromiso, su día a día. Esperamos haber aportado cosas para su futuro. Por último, gracias a la prensa por su respeto. Hay que destacar el cariño de una afición, a la que ilusionamos en el arranque, y desilusionamos después. Que nunca falten en su apoyo al club, nos han dado mucho«.

El técnico ha reconocido que «este equipo ha sido fuerte entre áreas, mejor que los rivales. Nuestro mayor debe está en el área contraria, no haber mejorado ahí nos ha pesado mucho«.

«La plantilla nos ha dado un trabajo siempre positivo. La falta de regularidad nos lleva a no estar en el sorteo. Todos nos equivocamos, pero no hay nadie del equipo que me haya decepcionado. Siempre pedimos que crean con compromiso, y lo han hecho«, también ha asegurado.

Aira ha lamentado no poder continuar en la 'casa blanca': «La realidad es que me hubiera gustado seguir. El club tiene todo lo que demandamos en el día a día, el potencial es fantástico. Pero aceptamos las decisiones, y veníamos por unos objetivos que no se han cumplido. Quizá no seamos merecedores«.

Todo ello antes de añadir: «Es importante adaptarse a todas las situaciones. En esta categoría eso es clave. Hay que ser competitivos, y camaleónicos para adaptarse a los escenarios. La clave es la pasión, el hambre y la ilusión, y eso no depende del estilo del jugador«.

Entre aplausos el técnico ha asegurado que no estar en la lucha por el ascenso es un déficit que siempre lamentará: «Me duele por la ciudad y por la afición y por ser un lugar muy cercano a mi».