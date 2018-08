Guarrotxena se despide de León: «Mi voluntad era quedarme, pero la oferta era irrechezable» Guarrotxena, en una acción ante el Huesca. / Peio García El delantero vasco reconoce la oferta «irrechazable» de Polonia y asegura que la Cultural «volverá donde se merece» DANI GONZÁLEZ León Jueves, 2 agosto 2018, 17:34

La historia de Guarrotxena en la Cultural ha llegado a su fin. El jugador vizcaíno abandona León y la hace rumbo a un equipo «de primera división europea», como el propio jugador ha reconocido este jueves en una carta de despedida que ha publicado en las redes sociales.

Más información La Cultural da por hecha la salida de Guarrotxena al fútbol polaco

Guarrotxena, después de que el club comunicara el sábado su continuidad, abandona la disciplina leonesa y lo hace agradeciendo al club y a Felipe Llamazares, director general de la Cultural, el «buen trato» que le han dado.

El vizcaíno reconoce que su voluntad era quedarse en la Cultural, tal y como comentó a Felipe Llamazares, pero la oferta recibida desde la primera división polaca era «irrechazable».

«Dejo muchos recuerdos y buenos amigos, prácticamente una familia. No ha sido mi mejor año, ha sido duro en lo profesional y en lo personal, pero me gustaría agradecer a todos los que me han mostrado un apoyo que, quizá, no merecía», señala.

Por último, ensalza al cuerpo técnico de la Cultural, que es «de otro nivel» y pide «paciencia y confianza» a la afición en la plantilla actual. «Tienen mucho que daros y pronto volveréis donde os mereceis», concluye.