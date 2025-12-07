Eibar - Cultural, desde Ipurua
El equipo leonés busca en el estadio vasco un nuevo triunfo a domicilio que le aleje de los puestos de descenso
León
Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:04
18:34
Min.3 | Ha salido con bloque muy alto el Eibar, tratando de evitar que la Cultural salga con el balón jugado.
18:31
Min.1 | Primer disparo de la Cultural en el segundo diez de partido. Lo intentó Chacón con un tiro desviado.
18:30
Inicio de partido
¡Arranca el partido en Ipurua!
18:28
¡Saltan los equipos al terreno de juego!
18:27
Un instante del calentamiento de hace escasos minutos
18:25
Los jugadores se retiran al túnel de vestuarios. Últimas consignas antes de que el colegiado indique el inicio de partido.
18:23
Todo listo en el estadio eibarrés. En menos de diez minutos rueda el balón
18:20
En el Eibar destaca la baja de Martón, uno de sus máximos goleadores.
18:19
Pocos cambios en el equipo leonés. La mayor novedad es la entrada de Víctor debido a una causa de última hora -no comunicada- de Calero
18:16
La Cultural no estará sola en Ipurua. Alrededor de 400 leoneses se esperan en las gradas.
18:16
Por parte del Eibar de Beñat San José: Mangunagoitia; Corpas, Nolaskoain, Marco Moreno, Arbilla; Sergio Álvarez, Javi Martínez; Magunazelaia, Guruzeta, Adu Ares; Bautista
18:12
Estadio de Ipurua
18:09
El choque comenzará a las 18:30 horas con arbitraje Lluis Bestard -Colegio Balear-
18:08
Ya tenemos IX de la Cultural: Edgar Badía; Víctor García, Barzic, Tomás, Hinojo; Thiago Ojeda, Selu Dillo; Ribeiro, Chacón, Tresaco; Manu Justo
18:05
Eibarreses y leoneses están separados por solo tres puntos. Sin embargo, siete equipos se ubican entre ellos. La Cultural ocupa el puesto 12 y el Eibar, en descenso, el 20.
18:04
El equipo leonés visita uno de los estadios más míticos del fútbol español como es Ipurua. Allí buscará tres nuevos puntos como visitante en esta temporada en LaLiga Hypermotion
18:00
Buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en vivo del partido entre la SD Eibar y la Cultural.
