leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un aficionado del Eibar en Ipurua.
Directo Fútbol | LaLiga Hypermotion

Eibar - Cultural, desde Ipurua

El equipo leonés busca en el estadio vasco un nuevo triunfo a domicilio que le aleje de los puestos de descenso

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:04

Actualizado Hace 2 minutos

18:34

Min.3 | Ha salido con bloque muy alto el Eibar, tratando de evitar que la Cultural salga con el balón jugado.

18:31

Min.1 | Primer disparo de la Cultural en el segundo diez de partido. Lo intentó Chacón con un tiro desviado.

18:30

Inicio de partido

¡Arranca el partido en Ipurua!

Enlace copiado

18:28

¡Saltan los equipos al terreno de juego!

18:27

Un instante del calentamiento de hace escasos minutos

Eibar - Cultural, desde Ipurua

18:25

Los jugadores se retiran al túnel de vestuarios. Últimas consignas antes de que el colegiado indique el inicio de partido.

18:23

Todo listo en el estadio eibarrés. En menos de diez minutos rueda el balón

18:20

En el Eibar destaca la baja de Martón, uno de sus máximos goleadores.

18:19

Pocos cambios en el equipo leonés. La mayor novedad es la entrada de Víctor debido a una causa de última hora -no comunicada- de Calero

18:16

La Cultural no estará sola en Ipurua. Alrededor de 400 leoneses se esperan en las gradas.

Eibar - Cultural, desde Ipurua

18:16

Por parte del Eibar de Beñat San José: Mangunagoitia; Corpas, Nolaskoain, Marco Moreno, Arbilla; Sergio Álvarez, Javi Martínez; Magunazelaia, Guruzeta, Adu Ares; Bautista

18:12

Estadio de Ipurua

Eibar - Cultural, desde Ipurua

18:09

El choque comenzará a las 18:30 horas con arbitraje Lluis Bestard -Colegio Balear-

18:08

Ya tenemos IX de la Cultural: Edgar Badía; Víctor García, Barzic, Tomás, Hinojo; Thiago Ojeda, Selu Dillo; Ribeiro, Chacón, Tresaco; Manu Justo

18:05

Eibarreses y leoneses están separados por solo tres puntos. Sin embargo, siete equipos se ubican entre ellos. La Cultural ocupa el puesto 12 y el Eibar, en descenso, el 20.

18:04

El equipo leonés visita uno de los estadios más míticos del fútbol español como es Ipurua. Allí buscará tres nuevos puntos como visitante en esta temporada en LaLiga Hypermotion

18:00

Buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en vivo del partido entre la SD Eibar y la Cultural.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reacción de Donald Trump al encontrarse con la camiseta más mediática de la Cultural
  2. 2 Guardia Civil y Bomberos de León ayudan en un «susto» en una residencia de ancianos en León
  3. 3 Un hombre de unos 40 años resulta herido al chocar su patinete contra un coche en León
  4. 4 Subastan una casa de dos plantas por 28.000 euros en un pueblo de León
  5. 5 La calle de León que ha multiplicado por cinco los accidentes con heridos en dos años
  6. 6 Un herido tras chocar su coche con una vaca en una nacional de León
  7. 7 El Real Madrid afirma que la Ponferradina debe recibir cuatro millones y LaLiga lo niega
  8. 8 Barrul pone a León a sus pies: ¡Campeón Iberoamericano!
  9. 9 Las entrevistas exprés remarcan el problema de la hostelería leonesa: «Empleos hay, pero no quien los trabaje»
  10. 10 Los tres pueblos de León con menos de 100 vecinos que están conectados por BlaBlaCar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Eibar - Cultural, desde Ipurua

Eibar - Cultural, desde Ipurua