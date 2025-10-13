Córdoba 0-0 Cultural
El conjunto leonés busca en el Nuevo Arcángel encadenar su tercer partido consecutivo sin perder (20:30 horas)
León
Lunes, 13 de octubre 2025, 19:59
20:58
25' ¡La tuvo el Córdoba! Contragolpe local que culmina Fuentes con un disparo desviado
20:58
24' Centro chut de Collado que despeja Marín
20:56
22' ¡Manu Justo! Recibió, trató de irse de Fomeyem y chutó cayendo. Balón a saque de banda
20:55
21' Otro centro peligroso, esta vez de Collado, que despeja la defensa local
20:54
20' ¡Chacón! Jugada entre Sobrino y Víctor García en la que el venezolano da el pase atrás. Remata Chacón pero se estampa en un defensa
20:54
19' Jugada larga del Córdoba que logra solventar la Cu
20:51
18' No pudo devolver Chacón hacia Víctor García
20:50
16' Error de Fomeyem que casi habilita a Rubén Sobrino para quedarse solo ante Carlos Marín, meta rival
20:49
15' Doble centro de Sobrino que no encuentra remate
20:48
14' ¡Avisa el Córdoba! Chut potente y raso de Vilarrasa que se va fuera
20:47
13' Otro corte más de Barzic
20:45
11' Jugada larga de la Cultural que acaba con un centro de Hinojo que no encuentra a Justo
20:44
La Cultural viste de negro
𝗠𝗜 𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗢 🛡️#CórdobaCulturalpic.twitter.com/ILAkFTFJse— Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) October 13, 2025
20:43
10' Falta a Diego Collado
20:42
9' Balón largo de Badía que no consigue contrlar Manu Justo
20:40
7' Presiona muy alto el Córdoba, generando problemas a los leoneses para sacar la pelota por abajo. Edgar Badía no lo duda: saque de puerta en largo
20:39
6' Buscaba Sobrino a Collado, pero gana la carrera Carlos Isaac
20:37
3' Se iba Bicho, cayó y su pase se fue largo. Recupera el Córdoba
20:36
2' Más balón para el Córdoba, como se preveía
20:34
1' ¡Comienza el partido! Con cuatro minutos de retraso, arranca el choque. Mueve la pelota el Córdoba
20:33
Minuto de silencio en el Arcángel en recuerdo de la madre del jugador del Córdoba, Carlos Albarrán, fallecida este viernes
20:30
Suena el himno del Córdoba
20:28
¡Jugadores al campo!
20:24
Once del Córdoba
Con esta alineación sale el Córdoba. El exculturalista Obolskii, en el banquillo:
Carlos Marín; Carlos Isaac, Fomeyem, Rubén Alves, Vilarrasa; Jacobo, Requena, Isma Ruiz; Dalisson, Carracedo, Fuentes
👤 ᙭I IᑎIᑕIᗩᒪ blanquiverde para el #CórdobaCulturalpic.twitter.com/iknlEv2NRi— Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) October 13, 2025
20:21
Alineación de la Cultural
Y este es el once de Cuco Ziganda para tratar de ganar en Córdoba. Se mantiene Víctor García en un once donde entra Manu Justo:
Badía; Víctor García, Rodri, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Bicho, Chacón; Sobrino, Collado, Manu Justo
𝗡 𝗨 𝗘 𝗦 𝗧 𝗥 𝗢— Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) October 13, 2025
𝗢 𝗡 𝗖 𝗘 📋#CórdobaCulturalpic.twitter.com/oah6LySSA9
20:18
La Cultural llega a Córdoba con las bajas de Tresaco, Mboula y Satrústegui. También se ha caído de la lista a última hora Pibe.
20:11
Ziganda veía así el partido de este lunes. El viernes, mencionó la intensidad del Córdoba y apeló al espíritu y actitud de sus jugadores para lograr la permanencia.
20:06
La Cultural llega al Arcángel con ocho puntos por los nueve de los andaluces. La victoria se presume como importante para este tramo inicial de curso. Quien gane saldrá de los puestos de descenso que ambos ocupan
20:02
Los de Ziganda encadenan dos partidos sin perder y sin encajar. Cuatro de seis puntos posibles para el navarro, que buscará el triunfo ante el Córdoba para seguir con la racha
19:58
¡Buenas tardes y bienvenidos! La Cultural busca encadenar su tercera jornada seguida sin perder. Lo hará, de nuevo, en lunes, esta vez visitando al Córdoba a partir de las 20:30 horas.
¡Comenzamos!
