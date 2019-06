Aira: «Habrá cambios en la plantilla, será innegociable el compromiso y la pasión» Joé Manuel Aira, entrenador de la Cultural, durante una rueda de prensa. «¿Qué ma hizo aceptar la oferta? Las ganas de cumplir los objetivos que no cumplimos el pasado año. Me quedó muy mal sabor de boca no poder jugar el play-off» LEONOTICIAS León Jueves, 27 junio 2019, 17:51

Desde su regreso a la Cultural la figura de José Manuel Aira se diluye en el seno de una entidad que ha apostado, tras no entrar en la lucha por el ascenso, por el mutismo y la falta de actividad. Todo a la espera de una reactivación que servirá para ver el nuevo proyecto deportivo.

El apunte La Cultural contará esta temporada con un presupuesto en torno a los 2,75 millones

Aira se ha dejado ver este jueves pero en el mismo plano, el interno. Ha sido el propio club quien ha publicado la primera entrevista tras su regreso. Se trata de un vídeo editado y con preguntas a medida y sin réplica.

Por su interés leonoticias reproduce el contenido de la entrevista.

- ¿Qué le ha hecho regresar?

Me ha hecho volver las ganas de cumplir los objetivos que no cumplimos el pasado año. Me quedó muy mal sabor de boca no poder jugar el play-off.

- ¿Qué se ha encontrado al volver?

Había muchas ganas y mucha ilusión por volver. Todo es positivismo en un sitio que ya conocemos. Normalidad absoluta, con muchas ganas de volver y comenzar.

- ¿Cómo se fraguó su regreso?

Según pasan los días las posibilidades de volver aumentaban y eso ha hecho que todo lo demás se parase esperando a que esa posible vuelta se solucionase.

- ¿Qué le hizo aceptar la oferta?

Las ganas de cumplir los objetivos que no cumplimos el pasado año. Me quedó muy mal sabor de boca no poder jugar el play-off. Las ganas de resarcirme y de quitarme esa espina.

- ¿Qué sensaciones le despierta el regreso?

El regreso me despierta ilusión, la posibilidad de cumplir un reto, de afrontar objetivos. Y espero que esa ilusión y esa pasión que nosotros tenemos en todo lo que estamos haciendo la trasmitamos en buen rendimiento y resultado. Y que todo eso provoque la ilusión se vuelva a ilusionar y que todos juntos podamos cumplir los objetivos.

- ¿Qué le gustaría cambiar?

Habrá cambios en la confección de la plantilla. Será innegociable el compromiso y la pasión. Innegociable será la pasión, el hambre por pelear para poner a al Cultural donde creo que debe estar.

- ¿Qué quiere que se vea en su equipo?

Que se vea hambre y que se vean ganas, que se vea esfuerzo, compromiso y que seamos un equipo dominador, que quiere ir a por el rival, vertival, de más velocidad.

- ¿Y a la afición, qué le diría?

Más que pedir lo que creo es que nosotros tenemos que ilusionar a la gente. Hacerla creer, volver a confiar en un equipo y un club que luche por los objetivos. Si le damos eso la afición se enganchará.